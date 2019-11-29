"Ливерпуль" опасается, что Фабиньо пропустит до полутора месяцев

Фабиньо В "Ливерпуле" опасаются, что травма лодыжки вывела полузащитника Фабиньо из строя на срок до полутора месяцев.

Напомним, Фабиньо получил свое повреждение в первом тайме домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу выразил опасения, что травма игрока сборной Бразилии может оказаться серьезной, однако Фабиньо до сих пор не прошел углубленное обследование.

В четверг доктора "Ливерпуля" решили дождаться, пока опухлость лодыжки пройдет, однако внешние признаки дают возможность предположить, что полузащитник пропустит около четырех-шести недель.

Таким образом, как сообщает Daily Mail, отсутствие 26-летнего бразильца может продлиться до 10 матчей, включая решающую встречу Лиги Чемпионов с "Ред Булл" и клубный Чемпионат Мира.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. makaku 29.11.2019 09:02 # makaku
    Крах (Конец) Ливерпуля

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  2. chelsea88 29.11.2019 08:59 # chelsea88
    Здесь будет коммент безвиза.

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