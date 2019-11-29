"Ливерпуль" опасается, что Фабиньо пропустит до полутора месяцев
В "Ливерпуле" опасаются, что травма лодыжки вывела полузащитника Фабиньо из строя на срок до полутора месяцев.
Напомним, Фабиньо получил свое повреждение в первом тайме домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувшую среду (1:1).
Главный тренер "красных" Юрген Клопп сразу выразил опасения, что травма игрока сборной Бразилии может оказаться серьезной, однако Фабиньо до сих пор не прошел углубленное обследование.
В четверг доктора "Ливерпуля" решили дождаться, пока опухлость лодыжки пройдет, однако внешние признаки дают возможность предположить, что полузащитник пропустит около четырех-шести недель.
Таким образом, как сообщает Daily Mail, отсутствие 26-летнего бразильца может продлиться до 10 матчей, включая решающую встречу Лиги Чемпионов с "Ред Булл" и клубный Чемпионат Мира.
29.11.2019 08:00
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