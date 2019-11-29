В "Челси" удивлены заявлением Виллиана насчет контракта
"Челси" проведет дополнительные переговоры с Виллианом после того, как оказалось, что бразильский вингер не в курсе предложения о новом контракте.
"Получил ли я предложение от клуба о новом контракте? Нет, еще нет".
"Если честно, я счастлив здесь. Я рад выступать за этот клуб, но контракт — это не в моих руках, а в руках клуба. Я жду их. Они знают, чего я хочу. Они уже знают, поэтому я жду их", — сообщил Виллиан после матча Лиги Чемпионов против "Валенсии" в среду.
Как сообщает The Telegraph, эти слова Виллиана вызывали недоумение на "Стэмфорд Бридж". Источник из лондонского клуба подтвердил изданию, что вингеру было сделано предложение о новой сделке еще две недели назад.
Учитывая это, "синие" собираются снова призвать Виллиана и его агента к столу переговоров, чтобы убрать возникшее недопонимание и заверить 31-летнего игрока, что тот остается желанным для главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Добавим, что действующий контракт Виллиана по-прежнему истекает в конце этого сезона.
29.11.2019 07:00
Просмотров: 1674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Покупайте Санчо, а эту бездарность на родину
(ответить)
Да отпустили бы свободным агентом и точка.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий