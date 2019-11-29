Клопп и Гвардиолы посвящены в зал славы LMA

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были посвящены в Зал славы Ассоциации тренеров (League Managers Association).

В прошлом сезоне Клопп и Гвардиола устроили невероятную борьбу за титул Премьер-Лиги, сохранив интригу до последнего тура. "Ливерпуль" не смог помешать "Сити" сделать требл на внутренней арене, но утешил себя трофеем Лиги Чемпионов.

В этом сезоне Клопп и Гвардиола сохраняют высочайшие стандарты. Даже занимая третье место и отставая от "Ливерпуля" на девять очков, "Сити" выглядит главной угрозой для чемпионских амбиций "красных".

Ассоциация тренеров по достоинству оценила успехи Клоппа с Гвардиолой, которые теперь встали в один ряд с великими Брайаном Клафом, сэром Бобби Робсоном, сэром Алексом Фергюсоном, Арсеном Венгером, которые также числятся в Зале славы LMA.

"Быть в Зале славы английского футбола до конца своей жизни и при последующих поколениях — это невероятная часть. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я благодарен стать частью этой семьи", — сообщил Гвардиола.

"Стать частью этой невероятной группы тренеров — очень особенное и большое событие", — сообщил Клопп.


Метки LMA, Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 06:00

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  1. phenomenon1 29.11.2019 07:01 # phenomenon1
    Ладно ещё Гвардиола заслужил - столько мощных трофимашин создал, столько кубков взял, а что сделал представитель подотряда насекомых отряда полужесткокрылых? Одно ЛЧ за 4е года с Ливерпулем? И пару кубков м Боруссией чисто на карте спада Баварии? Мда уж...и тут его рот ротирует отлично.

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  2. superglor 29.11.2019 06:58 # superglor
    Лоооол, два брата акробата Клопп и Почетино, только одного уволили за 5 лет без трофеев, а второй за те же 5 лет взял 1 халявную ЛЧ так сразу в зал славы. ЛОООООЛ.

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  3. stevens 29.11.2019 06:15 # stevens
    "Ливерпуль" не смог помешать "Сити" сделать требл на внутренней арене, но утешил себя трофеем Лиги Чемпионов..."

    Настолько велик Ливерпуль, что Лига Чемпионов для такого громадного клуба - всего лишь утешение, в то время как для щленще и гейчленстер срити это величайшее достижение в их помойных недоисториях... у вторых дак вообще 0 финалов...

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  4. hammersmith 29.11.2019 06:11 # hammersmith
    чо по лолпарду с срушером пацаны

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  5. naby-keita 29.11.2019 06:02 # naby-keita
    Красавцы! Оба заслужили.
    Подгоревшая шваль от попадания туда Клоппа пока без АПЛ налетай!

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