Клопп и Гвардиолы посвящены в зал славы LMA

Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" были посвящены в Зал славы Ассоциации тренеров (League Managers Association).

В прошлом сезоне Клопп и Гвардиола устроили невероятную борьбу за титул Премьер-Лиги, сохранив интригу до последнего тура. "Ливерпуль" не смог помешать "Сити" сделать требл на внутренней арене, но утешил себя трофеем Лиги Чемпионов.



В этом сезоне Клопп и Гвардиола сохраняют высочайшие стандарты. Даже занимая третье место и отставая от "Ливерпуля" на девять очков, "Сити" выглядит главной угрозой для чемпионских амбиций "красных".



Ассоциация тренеров по достоинству оценила успехи Клоппа с Гвардиолой, которые теперь встали в один ряд с великими Брайаном Клафом, сэром Бобби Робсоном, сэром Алексом Фергюсоном, Арсеном Венгером, которые также числятся в Зале славы LMA.



"Быть в Зале славы английского футбола до конца своей жизни и при последующих поколениях — это невероятная часть. У меня нет слов, чтобы описать, насколько я благодарен стать частью этой семьи", — сообщил Гвардиола.



"Стать частью этой невероятной группы тренеров — очень особенное и большое событие", — сообщил Клопп.