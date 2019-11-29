"Арсенал" проиграл дома "Айнтрахту"

Унаи Эмери Домашним поражением 1:2 от "Айнтрахта" в Лиге Европы "Арсенал" продлил свою серию без побед до семи матчей с учетом всех соревнований — впервые с 1992 года.

Впервые со злополучного матча против "Кристал Пэлас" 27 октября в стартовом составе "канониров" появился Гранит Джака. Киран Тирни и Калум Чемберс отправились на позиции вингбеков, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли — поддержать нового капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в нападении.

В первом тайме "Арсенал", несмотря на отдельные вспышки, был уныл, а "Айнтрахт" — еще унылее. Навевали тоску и более чем на половину пустые трибуны "Эмирейтс".

Казалось, главным событием первых 45 минут так и останется травма Давида Луиса, однако перед самым перерывом Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, пробив в касание после прострела Габриэля Мартинелли поперек штрафной — 1:0.

Во втором тайме гости активизировались и уже на 55-й минуте сравняли счет. Это Даити Камада неотразимо пробил с линии штрафной площади — 1:1.

Спустя девять минут Камада повторил свою трюк, подхватив отброшенный на подступы к штрафной мяч и сильно пробив — 1:2.

"Канониры" так и не смогли прийти в чувство и, скорее, пропустили бы еще, чем отыгрались. "Айнтрахт" победил и сделал это комфортно.

"Арсенал" провел очередной удручающий матч, который, как кажется предрешил судьбу Унаи Эмери. В испанского тренера "канониров" не верят ни игроки, ни фанаты.

"Арсенал" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2 (1:0)

Голы: Обамеянг 45 — Камада 55, 64.

"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Торрейра 76), Луис (Гендузи 31), Папастатопулос, Чемберс, Джака, Уиллок, Тирни, Мартинелли (Озил 60), Обамеянг, Сака.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2019 01:00

Количество просмотров Просмотров: 825

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Последние комментарии:




  1. ry-l 29.11.2019 01:25 # ry-l
    Так бездарно представлять страну в еврокубках - это уметь надо

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  2. thegodfather 29.11.2019 01:22 # thegodfather
    не ну 2-2 с валей это канешн зашквар
    а вот 2-1 соснуть астане это збс
    кек

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  3. bezviz 29.11.2019 01:21 # bezviz
    как же зае6али эти две помойки, вечно позорят Англию в Европе, прое6ывая всякому дерьму...

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  4. wolfsmensch 29.11.2019 01:16 # wolfsmensch
    надеюсь, дадут поработать Эмери до мая. хочу в следующем сезоне посмотреть на канониров в чемпионшипе

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  5. slash-lfc 29.11.2019 01:15 # slash-lfc
    Когда уже уволят гуд ибенинга?

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  6. mancunia-planet 29.11.2019 01:14 # mancunia-planet
    Зато Пепе купили.

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  7. chronicle 29.11.2019 01:11 # chronicle
    Бляяяять
    Это даже не смешно. Вот с МЮ смешно, а на Арсенал без слез не глянешь.

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  8. dragon 29.11.2019 01:11 # dragon
    Представляю как обамеянг хочет играть за Ливерпуль,но приходится быть бестрофейником ради денег.

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  9. red-devil-4ever 29.11.2019 01:08 # red-devil-4ever
    Гуд бай Ландан
    Чемодан - вокзал - нахой
    Либо руководство у Арса как у нас))

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  10. brown-ale 29.11.2019 01:05 # brown-ale
    Добрейший вечерок или, как говорят у нас в Лондоне, гуд ибенинг!

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  11. van-der-slav 29.11.2019 01:04 # van-der-slav
    ну здесь все понятно, до свидания. Сульшу с собой возьми

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  12. chebrec 29.11.2019 01:04 # chebrec
    Не понимаю кретинов которые раньше времени с матча уходят

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  13. thegodfather 29.11.2019 01:04 # thegodfather
    так арс же уже в плове, нет?
    арс 4-0 стандарт


    арс канешн дерьмо то еще, но 5-0 стандарту точно не проебут

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  14. redwhitegun 29.11.2019 01:03 # redwhitegun
    Мартинелли был хорош в первом тайме, в остальном.... Блевотина

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  15. thegodfather 29.11.2019 01:03 # thegodfather
    динамо канешн бездарные клоуны похлеще отсосенала
    но скорее всего выйдет из группы все равно )))
    копенгаген вряд ли дома проебет мальме
    динамо канешн нужно онли победа над лугано, но дома осилят
    а мальме даже ничейки не хватит в копенгагене



    но розерберг красиво ушел из футбола. Лучше и не придумать

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  16. reams 29.11.2019 01:01 # reams
    хех..
    хоть и играли резервом, когда результат уже не важен и при полупустых трибунах,но можно было немного и постараться, бездари блеать !

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  17. mr-s1n1st3r 29.11.2019 01:01 # mr-s1n1st3r
    Арсенал и МЮ любят принимать по 2 сразу.

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