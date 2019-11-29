"Арсенал" проиграл дома "Айнтрахту"
Домашним поражением 1:2 от "Айнтрахта" в Лиге Европы "Арсенал" продлил свою серию без побед до семи матчей с учетом всех соревнований — впервые с 1992 года.
Впервые со злополучного матча против "Кристал Пэлас" 27 октября в стартовом составе "канониров" появился Гранит Джака. Киран Тирни и Калум Чемберс отправились на позиции вингбеков, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли — поддержать нового капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в нападении.
В первом тайме "Арсенал", несмотря на отдельные вспышки, был уныл, а "Айнтрахт" — еще унылее. Навевали тоску и более чем на половину пустые трибуны "Эмирейтс".
Казалось, главным событием первых 45 минут так и останется травма Давида Луиса, однако перед самым перерывом Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, пробив в касание после прострела Габриэля Мартинелли поперек штрафной — 1:0.
Во втором тайме гости активизировались и уже на 55-й минуте сравняли счет. Это Даити Камада неотразимо пробил с линии штрафной площади — 1:1.
Спустя девять минут Камада повторил свою трюк, подхватив отброшенный на подступы к штрафной мяч и сильно пробив — 1:2.
"Канониры" так и не смогли прийти в чувство и, скорее, пропустили бы еще, чем отыгрались. "Айнтрахт" победил и сделал это комфортно.
"Арсенал" провел очередной удручающий матч, который, как кажется предрешил судьбу Унаи Эмери. В испанского тренера "канониров" не верят ни игроки, ни фанаты.
"Арсенал" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2 (1:0)
Голы: Обамеянг 45 — Камада 55, 64.
"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Торрейра 76), Луис (Гендузи 31), Папастатопулос, Чемберс, Джака, Уиллок, Тирни, Мартинелли (Озил 60), Обамеянг, Сака.
29.11.2019 01:00
Просмотров: 825
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Так бездарно представлять страну в еврокубках - это уметь надо
(ответить)
не ну 2-2 с валей это канешн зашквар
а вот 2-1 соснуть астане это збс
кек
(ответить)
как же зае6али эти две помойки, вечно позорят Англию в Европе, прое6ывая всякому дерьму...
(ответить)
надеюсь, дадут поработать Эмери до мая. хочу в следующем сезоне посмотреть на канониров в чемпионшипе
(ответить)
Когда уже уволят гуд ибенинга?
(ответить)
Зато Пепе купили.
(ответить)
Бляяяять
Это даже не смешно. Вот с МЮ смешно, а на Арсенал без слез не глянешь.
(ответить)
Представляю как обамеянг хочет играть за Ливерпуль,но приходится быть бестрофейником ради денег.
(ответить)
Гуд бай Ландан
Чемодан - вокзал - нахой
Либо руководство у Арса как у нас))
(ответить)
Добрейший вечерок или, как говорят у нас в Лондоне, гуд ибенинг!
(ответить)
ну здесь все понятно, до свидания. Сульшу с собой возьми
(ответить)
Не понимаю кретинов которые раньше времени с матча уходят
(ответить)
так арс же уже в плове, нет?
арс 4-0 стандарт
арс канешн дерьмо то еще, но 5-0 стандарту точно не проебут
(ответить)
Мартинелли был хорош в первом тайме, в остальном.... Блевотина
(ответить)
динамо канешн бездарные клоуны похлеще отсосенала
но скорее всего выйдет из группы все равно )))
копенгаген вряд ли дома проебет мальме
динамо канешн нужно онли победа над лугано, но дома осилят
а мальме даже ничейки не хватит в копенгагене
но розерберг красиво ушел из футбола. Лучше и не придумать
(ответить)
хех..
хоть и играли резервом, когда результат уже не важен и при полупустых трибунах,но можно было немного и постараться, бездари блеать !
(ответить)
Арсенал и МЮ любят принимать по 2 сразу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий