"Арсенал" проиграл дома "Айнтрахту"

Домашним поражением 1:2 от "Айнтрахта" в Лиге Европы "Арсенал" продлил свою серию без побед до семи матчей с учетом всех соревнований — впервые с 1992 года.

Впервые со злополучного матча против "Кристал Пэлас" 27 октября в стартовом составе "канониров" появился Гранит Джака. Киран Тирни и Калум Чемберс отправились на позиции вингбеков, Букайо Сака и Габриэль Мартинелли — поддержать нового капитана Пьер-Эмерика Обамеянга в нападении.



В первом тайме "Арсенал", несмотря на отдельные вспышки, был уныл, а "Айнтрахт" — еще унылее. Навевали тоску и более чем на половину пустые трибуны "Эмирейтс".



Казалось, главным событием первых 45 минут так и останется травма Давида Луиса, однако перед самым перерывом Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, пробив в касание после прострела Габриэля Мартинелли поперек штрафной — 1:0.



Во втором тайме гости активизировались и уже на 55-й минуте сравняли счет. Это Даити Камада неотразимо пробил с линии штрафной площади — 1:1.



Спустя девять минут Камада повторил свою трюк, подхватив отброшенный на подступы к штрафной мяч и сильно пробив — 1:2.



"Канониры" так и не смогли прийти в чувство и, скорее, пропустили бы еще, чем отыгрались. "Айнтрахт" победил и сделал это комфортно.



"Арсенал" провел очередной удручающий матч, который, как кажется предрешил судьбу Унаи Эмери. В испанского тренера "канониров" не верят ни игроки, ни фанаты.



"Арсенал" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2 (1:0)



Голы: Обамеянг 45 — Камада 55, 64.



"Арсенал": Мартинес, Мустафи (Торрейра 76), Луис (Гендузи 31), Папастатопулос, Чемберс, Джака, Уиллок, Тирни, Мартинелли (Озил 60), Обамеянг, Сака.