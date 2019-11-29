Серж Орье: "Я не плевал в фанатов"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье отрицает, что намеренно плюнул в сторону фанатов во время празднования своего гола в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

За свою игру в этом сезоне Орье нередко подвергался критике со стороны фанатов "шпор", однако в двух матчах под руководством Жозе Моуриньо он был одним из лучших на поле.



На кадрах фото- и видеосъемки кажется, что во время празднования своего гола ивуариец плюет в сторону фанатов своего клуба, одновременно затыкая пальцами свои уши, но Серж уверяет, что его жест был безобиден.



"Небольшое личное сообщение, чтобы убрать противоречия!"



"Я никогда не плюну в сторону животных, а уж тем более — людей, не говоря уже о фанатах клуба, который дает мне возможность выражать себя и делать свою работу. Давайте сосредоточимся на более важных задачах, которые ждут нас впереди. Спасибо всем за поддержку", — написал Орье в инстаграме.