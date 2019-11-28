"Вулверхэмптон" досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Упустив победу в гостях у "Браги" (3:3), "Вулверхэмптон" все равно смог обеспечить себе досрочный выход в плей-офф Лиги Европы.

Матч начался для "волков" неудачно, потому что уже на шестой минуте Андре Орта нанес дальний удар, а рикошет от Рубена Невеша не оставил Рую Патрисиу шансов на спасение — 1:0.



К счастью для Нуну Эшпириту Санту, его команда не пала духом и уже на 13-й минуте восстановила равновесие в своей первой же серьезной атаке. Хонни направил мяч к дальней штанге, где Рауль Хименес пробил головой — 1:1.



"Вулверхэмптон" выглядел опасно всякий раз, когда приближался к чужой штрафной, и на 34-й минуте Хименес создал гол для Мэтта Доэрти, классным пасом наградив партнера за рывок в штрафную — 1:2.



А спустя всего минуту отличился и Адама Траоре, которому ассистировал неудержимый Хименес — 1:3.



Во втором тайме "Брага" при помощи своих трибун вернулась в игру и благодаря некоторой расслабленности у соперника забила два гола. Счет 3:3 остался до финального свистка.



"Вулверхэмптон" разбазарил преимущество в два мяча, но, по крайней мере, удержал ничью, которая вывела обе команды в 1/16 финала. Кто будет первым, а кто — вторым, решится в заключительном туре.



"Брага" (Португалия) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 3:3 (1:3)



Голы: Орта 6, Паулиньо 64, Франсержио 79 — Хименес 13, Доэрти 34, Траоре 35.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти, Коуди, Хонни, Невеш, Жота (Кутроне 80), Саисс, Моутиньо, Дендонкер, Хименес (Нету 75), Траоре (Винагре 75).