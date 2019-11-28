Почеттино: "Я достиг поставленных "Тоттенхэмом" целей"
Маурисио Почеттино прервал молчание после своего увольнения с поста главного тренера "Тоттенхэма".
Напомним, Почеттино лишился работы в прошлый вторник, проведя в лондонском клубе более пяти лет. Уже спустя 12 часов "шпоры" объявили о назначении на его место Жозе Моуриньо, который с тех пор одержал две победы.
В четверг вечером Маурисио распространил официальное заявление через Ассоциацию тренеров (League Managers' Association), сообщив, что он достиг целей, поставленных перед ним руководством "Тоттенхэма".
"Я бы хотел поблагодарить Джо Льюиса и Даниэля Леви за предоставленную возможность стать частью истории "Тоттенхэма".
"Я бы хотел также поблагодарить каждого, кого я встретил в "Тоттенхэме", персонал и футболистов, за эти пять с половиной лет".
"Наконец, я бы хотел отдельно упомянуть фанатов, которые делают этот клуб таким замечательным с помощью своей великолепной поддержки".
"Я старался изо всех сил и достиг целей, которые были передо мной поставлены во время нашей первой встречи. Насколько тяжелыми были наши испытания, настолько же удивительным был наш успех".
"Мои наилучшие пожелания насчет будущего, и я уверен, наши пути еще пересекутся", — гласит заявление Почеттино.
28.11.2019 22:00
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Оставить петухов без единого трофи? Тогда и правда с блеском выполнил эту задачу.
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