Дринкуотер готов играть за "Бернли"

Долгожданный дебют полузащитника Данни Дринкуотера за "Бернли" в Премьер-Лиге может состояться против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.

Напомним, в августе "бордовые" арендовали Дринкуотера у "Челси" до Нового Года, однако уже в начале сентября Данни оказался в лазарете, будучи избитым возле ночного клуба.



Чемпион Премьер-Лиги в составе "Лестера" пока сыграл лишь один матч за "Бернли" — против "Сандерленда" в Кубке Лиги 28 августа. Однако теперь все проблемы Дринкуотера со здоровьем остались позади.



"Его форма становится лучше. Он провел ряд матчей за резервную команду, что было важно, потому что ему не хватало практики. Он становится резче и определенно может попасть в заявку", — цитирует главного тренера "Бернли" Шона Дайча Daily Mail.