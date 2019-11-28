Дринкуотер готов играть за "Бернли"

Данни Дринкуотер Долгожданный дебют полузащитника Данни Дринкуотера за "Бернли" в Премьер-Лиге может состояться против "Кристал Пэлас" в ближайшую субботу.

Напомним, в августе "бордовые" арендовали Дринкуотера у "Челси" до Нового Года, однако уже в начале сентября Данни оказался в лазарете, будучи избитым возле ночного клуба.

Чемпион Премьер-Лиги в составе "Лестера" пока сыграл лишь один матч за "Бернли" — против "Сандерленда" в Кубке Лиги 28 августа. Однако теперь все проблемы Дринкуотера со здоровьем остались позади.

"Его форма становится лучше. Он провел ряд матчей за резервную команду, что было важно, потому что ему не хватало практики. Он становится резче и определенно может попасть в заявку", — цитирует главного тренера "Бернли" Шона Дайча Daily Mail.


Метки Бернли, Дринкуотер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 28.11.2019 21:34 # hammersmith
    кто такой дринкуотер

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  2. yamateh 28.11.2019 21:03 # yamateh
    норм себе играл в лестере, перешел к пинсам карьера по пизд е пошла

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