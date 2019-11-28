"Юнайтед" проиграл в Казахстане

Тахит Чонг "Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение на групповом этапе Лиги Европы, проиграв в гостях у "Астаны" со счетом 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ожидаемо выставил юниоров — средний возраст полевых игроков старта составил немногим более 20 лет.

Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда капитан гостей Джесси Лингард совершил рывок со своей половины поля, прорвался мимо троих соперников и неотразимо пробил низом — 0:1.

В дальнейшем "Юнайтед" упустил несколько моментов упрочить свое преимущество, а в начале второго тайма Тахит Чонг был просто обязан забивать второй гол, но не попал в пустые ворота со считанных метров.

Возмездие за такую расточительность не заставило себя ждать. На 55-й минуте Дмитрий Шомко, оказавшись на левом краю чужой штрафной, смог нанести удар в дальний угол ворот — 1:1.

А спустя еще семь минут Дишон Бернард срезал мяч в собственный ворота, пытаясь прервать опасный прострел соперника — 2:1.

После такого "дьяволы" уже не оправились и даже могли пропустить третий гол, но счет уже не изменился.

Сульшер, как и хотел, дал игровую практику своей молодежи, а заодно поберег основу. Результат в данном случае второстепенен, ведь "Юнайтед" еще в предыдущем туре гарантировал себе выход в плей-офф и по-прежнему остается лидером Группы L.

"Астана" (Казахстан) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)

Голы: Шомко 55, Бернард 62 (авт) — Лингард 10.

"Манчестер Юнайтед": Грант, Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу, Гарнер (Рамазани 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт 89), Чонг (Бугейл-Меллор 65), Гринвуд.


Метки Астана, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 20:45

Количество просмотров Просмотров: 3432

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. klementino 28.11.2019 22:06 # klementino
    Все происходит как я и предсказывал

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  2. yen33 28.11.2019 22:04 # yen33
    Проиграть астане да хоть с U-17 , это позор априори

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  3. thegodfather 28.11.2019 22:01 # thegodfather
    позорище))

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  4. narcot 28.11.2019 21:59 # narcot
    п - помойка

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  5. ba-29 28.11.2019 21:57 # ba-29
    Блять, это надо так опозориться на весь мир)))

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  6. sausage 28.11.2019 21:51 # sausage
    В том, что ДЮСШ МЮ проиграл профессиональному клубу с опытом еврокубков, пусть и уровня Казахстана, нет ничего удивительного. Не понятно, во имя чего Сульшер положил болт на болельщиков и выпустил этих пионеров, изначально забив на этот матч. Молодёжь должна получать опыт, играя рядом с опытными партнёрами, а не с юдашкиными британского разлива. Ну хотя бы трёх-четырёх из действующей основы поставил, а не так пренебрежительно отнёсся к сопернику и болелам.

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  7. januzaj00 28.11.2019 21:49 # januzaj00
    А так, удачи Челси в ле

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  8. steveg8 28.11.2019 21:46 # steveg8
    АААААААААААААААААААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ!

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  9. forester 28.11.2019 21:46 # forester
    Люби меня, люби,
    Жарким огнем,
    Ночью и днем,
    Сердце сжигая...

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  10. frisby 28.11.2019 21:39 # frisby
    Это и есть ньютон хит (с) Срульшер. Помойка есть помойка

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  11. chronicle 28.11.2019 21:36 # chronicle
    Детишки Ю19 Ливерпуля ебут основу Арсенала в кубке Лиги. Детишки Ю23+основные МЮ сосут Астане в Лиге Европы.
    Р разница

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  12. hammersmith 28.11.2019 21:28 # hammersmith
    здорова, Бугейл-Меллоры

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  13. largo-winch 28.11.2019 21:26 # largo-winch
    28.11.2019 20:12 # удалить
    largo-winch

    Подскажите, пожалуйста, как включить уведомления на сайте и подписаться на определенных пользователей?

    Заранее благодарен!

    Источник: http://fapl.ru/posts/74981/?c=1

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  14. intellect 28.11.2019 21:23 # intellect
    Не имею отношения к этой победе, но если бы имел, я бы посвятил ее Станимиру Стойлову.
    Ну или Рахату Алиеву.
    Если бы не он, мы бы сегодня скатали дома унылую безголевую ничью с вице-чемпионом Вьетнама и выбыли из дальнейшей борьбы за место в групповом этапе азиатской Лиги Чемпионов утратив шанс сыграть в следующем квалификационном раунде с камбоджийским Пномпенем или Локомотивом из Ташкента.

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  15. bezviz 28.11.2019 21:21 # bezviz
    почти основой прое6ать ссаной астане с разницей мячей 1-14....ну просто боги зашквара!!

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  16. mufc1994 28.11.2019 21:15 # mufc1994
    Е6ать дауны тут орут, играли детишки из u19 и u23))

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  17. kos9k 28.11.2019 21:13 # kos9k
    проиграть последней команде группы с разницей мячей 1-14 это сильно))

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  18. staryi-eblan 28.11.2019 21:13 # staryi-eblan
    Глянул обзор Валенсия-Челси. Повезло Пенсам, один Родриго мог хет-трик делать. По игре сильнее Мыши были, чем Пенсы.

    Вообще же, защиты нет. Кристенсен с Аспиликуэтой должны сидеть на лавке. Надо бы скорее вылететь из ЛЧ и сосредоточиться на Апл. Если встретится Бавария или Псж, то "6:0" от великого Сити покажется легким нокаутом с минимальным ущербом для здоровья.
    рs. снова левый пенальти в ворота Кепы. Судья ужасен

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  19. bezviz 28.11.2019 21:13 # bezviz
    ахахаха ору 6лять)) кому то экспресс засрали так нех.уево, ахахахахахахха))

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  20. hammersmith 28.11.2019 21:13 # hammersmith
    ЛОХИ ОПУЩЕННЫЕ УХАХАХА

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