"Юнайтед" проиграл в Казахстане

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение на групповом этапе Лиги Европы, проиграв в гостях у "Астаны" со счетом 2:1.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ожидаемо выставил юниоров — средний возраст полевых игроков старта составил немногим более 20 лет.



Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда капитан гостей Джесси Лингард совершил рывок со своей половины поля, прорвался мимо троих соперников и неотразимо пробил низом — 0:1.



В дальнейшем "Юнайтед" упустил несколько моментов упрочить свое преимущество, а в начале второго тайма Тахит Чонг был просто обязан забивать второй гол, но не попал в пустые ворота со считанных метров.



Возмездие за такую расточительность не заставило себя ждать. На 55-й минуте Дмитрий Шомко, оказавшись на левом краю чужой штрафной, смог нанести удар в дальний угол ворот — 1:1.



А спустя еще семь минут Дишон Бернард срезал мяч в собственный ворота, пытаясь прервать опасный прострел соперника — 2:1.



После такого "дьяволы" уже не оправились и даже могли пропустить третий гол, но счет уже не изменился.



Сульшер, как и хотел, дал игровую практику своей молодежи, а заодно поберег основу. Результат в данном случае второстепенен, ведь "Юнайтед" еще в предыдущем туре гарантировал себе выход в плей-офф и по-прежнему остается лидером Группы L.



"Астана" (Казахстан) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)



Голы: Шомко 55, Бернард 62 (авт) — Лингард 10.



"Манчестер Юнайтед": Грант, Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу, Гарнер (Рамазани 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт 89), Чонг (Бугейл-Меллор 65), Гринвуд.