"Юнайтед" проиграл в Казахстане
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое первое поражение на групповом этапе Лиги Европы, проиграв в гостях у "Астаны" со счетом 2:1.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ожидаемо выставил юниоров — средний возраст полевых игроков старта составил немногим более 20 лет.
Счет в матче был открыт уже на 10-й минуте, когда капитан гостей Джесси Лингард совершил рывок со своей половины поля, прорвался мимо троих соперников и неотразимо пробил низом — 0:1.
В дальнейшем "Юнайтед" упустил несколько моментов упрочить свое преимущество, а в начале второго тайма Тахит Чонг был просто обязан забивать второй гол, но не попал в пустые ворота со считанных метров.
Возмездие за такую расточительность не заставило себя ждать. На 55-й минуте Дмитрий Шомко, оказавшись на левом краю чужой штрафной, смог нанести удар в дальний угол ворот — 1:1.
А спустя еще семь минут Дишон Бернард срезал мяч в собственный ворота, пытаясь прервать опасный прострел соперника — 2:1.
После такого "дьяволы" уже не оправились и даже могли пропустить третий гол, но счет уже не изменился.
Сульшер, как и хотел, дал игровую практику своей молодежи, а заодно поберег основу. Результат в данном случае второстепенен, ведь "Юнайтед" еще в предыдущем туре гарантировал себе выход в плей-офф и по-прежнему остается лидером Группы L.
"Астана" (Казахстан) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:1 (0:1)
Голы: Шомко 55, Бернард 62 (авт) — Лингард 10.
"Манчестер Юнайтед": Грант, Лэйрд, Туанзебе, Бернард, Шоу, Гарнер (Рамазани 84), Левитт, Лингард, Гомес (Гэлбрейт 89), Чонг (Бугейл-Меллор 65), Гринвуд.
28.11.2019 20:45
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Последние комментарии:
Все происходит как я и предсказывал
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Проиграть астане да хоть с U-17 , это позор априори
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позорище))
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п - помойка
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Блять, это надо так опозориться на весь мир)))
(ответить)
В том, что ДЮСШ МЮ проиграл профессиональному клубу с опытом еврокубков, пусть и уровня Казахстана, нет ничего удивительного. Не понятно, во имя чего Сульшер положил болт на болельщиков и выпустил этих пионеров, изначально забив на этот матч. Молодёжь должна получать опыт, играя рядом с опытными партнёрами, а не с юдашкиными британского разлива. Ну хотя бы трёх-четырёх из действующей основы поставил, а не так пренебрежительно отнёсся к сопернику и болелам.
(ответить)
А так, удачи Челси в ле
(ответить)
АААААААААААААААААААААААААААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ!
(ответить)
Люби меня, люби,
Жарким огнем,
Ночью и днем,
Сердце сжигая...
(ответить)
Это и есть ньютон хит (с) Срульшер. Помойка есть помойка
(ответить)
Детишки Ю19 Ливерпуля ебут основу Арсенала в кубке Лиги. Детишки Ю23+основные МЮ сосут Астане в Лиге Европы.
Р разница
(ответить)
здорова, Бугейл-Меллоры
(ответить)
28.11.2019 20:12 # удалить
largo-winch
Подскажите, пожалуйста, как включить уведомления на сайте и подписаться на определенных пользователей?
Заранее благодарен!
Источник: http://fapl.ru/posts/74981/?c=1
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Не имею отношения к этой победе, но если бы имел, я бы посвятил ее Станимиру Стойлову.
Ну или Рахату Алиеву.
Если бы не он, мы бы сегодня скатали дома унылую безголевую ничью с вице-чемпионом Вьетнама и выбыли из дальнейшей борьбы за место в групповом этапе азиатской Лиги Чемпионов утратив шанс сыграть в следующем квалификационном раунде с камбоджийским Пномпенем или Локомотивом из Ташкента.
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почти основой прое6ать ссаной астане с разницей мячей 1-14....ну просто боги зашквара!!
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Е6ать дауны тут орут, играли детишки из u19 и u23))
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проиграть последней команде группы с разницей мячей 1-14 это сильно))
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Глянул обзор Валенсия-Челси. Повезло Пенсам, один Родриго мог хет-трик делать. По игре сильнее Мыши были, чем Пенсы.
Вообще же, защиты нет. Кристенсен с Аспиликуэтой должны сидеть на лавке. Надо бы скорее вылететь из ЛЧ и сосредоточиться на Апл. Если встретится Бавария или Псж, то "6:0" от великого Сити покажется легким нокаутом с минимальным ущербом для здоровья.
рs. снова левый пенальти в ворота Кепы. Судья ужасен
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ахахаха ору 6лять)) кому то экспресс засрали так нех.уево, ахахахахахахха))
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ЛОХИ ОПУЩЕННЫЕ УХАХАХА
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