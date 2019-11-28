Анчелотти знает, как сдержать "Ливерпуль"

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что он разгадал секрет, как сдержать "Ливерпуль".

Второй сезон подряд команда Анчелотти создает колоссальные проблемы для "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов.



Накануне вечером "красные" добились только ничейного результата (1:1) в домашнем противостоянии с "Наполи", и Анчелотти снова убедился, что такого соперника можно контролировать с помощью правильно выбранной тактики.



"Добыть там ничью не бывает просто. Мы испытывали проблемы, оказавшись под давлением, и стали слишком глубоко обороняться, однако другого способа вернуться живым с "Энфилда" не существует. Мы выстояли, и это важно".



"Это был хороший вечер, мы набрали очко, и выход в плей-офф, как и первое место в группе, по-прежнему в наших руках".



"Мы поменяли игроков, но не базовую структуру команды. Ди Лоренцо играл по левому флангу, когда мяч был у нас, а при обороне он возвращался в полузащиту, выстроенную по схеме 4-4-2".



"Ливерпуль" обладает безмерным мастерством, но они становятся более контролируемыми, когда вынуждены играть на ограниченном пространстве", — сообщил Анчелотти Sky Italia.