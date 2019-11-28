Каррагер советует "Ливерпулю" подумать о покупке Санчо

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что мерсисайдскому клубу стоит задуматься о приобретении вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

По мнению Каррагера, у его бывшей команды возникают большие проблемы, когда кто-то из трио Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане не может играть. Джейми советует решить это с помощью выхода на трансферный рынок.



"Думаю, "Ливерпулю" по-прежнему не хватает одного игрока — атакующего игрока, который бы по-настоящему поддерживал атакующую тройку и превратил бы ее в атакующую четверку".



"В данный момент по-прежнему очень заметно, когда кто-либо один из атакующей тройки не играет".



"Мы убедились в этом в минувший уикенд, когда Салах не играл. Его место в атакующей тройке занял Алекс Окслейд-Чемберлен, и это не работало. Также мы видели в атакующей тройке Дивока Ориги — это тоже не работало".



"Ходят разговоры, что в Англию собирается вернуться из дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо. Возможно, он тот, на кого "Ливерпулю" стоит обратить внимание, хотя он интересен многим другим клубам Премьер-Лиги".



"В прошлом "Ливерпуль" совершил ряд отличных приобретений в январе. На ум приходят Виргил Ван Дейк, Луис Суарес. Даниэль Аггер стал отличным игроком для "Ливерпуля", как и Даниэль Старридж".



"Я бы хотел увидеть еще одного атакующего игрока, более мастеровитого и который бы смог помочь команде в предстоящие месяцы".



"Я не думаю, что Клопп сильно обеспокоен этой зоной, но я ожидаю, что следующим летом "Ливерпуль" этим серьезно озаботится, особенно с учетом того, что минувшим летом они никого сюда не купили", — сообщил Каррагер Viasport.