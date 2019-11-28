Лингард гордится, что будет капитаном МЮ против "Астаны"

Джесси Лингард Полузащитник Джесси Лингард поделился своей радостью от того, что будет капитаном "Манчестер Юнайтед" в выездном матче Лиги Европы против "Астаны".

26-летний Лингард оказался самым возрастным из тех игроков, которых главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер взял с собой на выезд в столицу Казахстана.

До идеала отшлифовав остальные аспекты своей игры, теперь Джесси собирается сосредоточиться на развитии своих лидерских качеств — начиная с матча в Нур-Султане.

"Это огромная честь для меня. Еще на старте сезона я говорил, что больше хочу проявлять себя как лидер — на поле и за его пределами. Ведь я, как вы знаете, являюсь одним из главных старожилов в команде. Теперь настало идеальное время показать это", — сообщил Лингард MUTV.


Метки капитаны, Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 18:00

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  1. h22o 28.11.2019 18:39 # h22o
    думал дно уже пробито, а вот и нет..

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  2. kler 28.11.2019 18:39 # kler
    До идеала отшлифовав остальные аспекты своей игры,

    Источник: http://fapl.ru/posts/74987/?c=1

    Лол

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  3. lfcynwa 28.11.2019 18:21 # lfcynwa
    братишка спиринга

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  4. januzaj00 28.11.2019 18:18 # januzaj00
    До такого дна нужно ведь ещё суметь добраться

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  5. wolfsmensch 28.11.2019 18:07 # wolfsmensch
    мю продолжает бурить дно

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  6. empry 28.11.2019 18:06 # empry
    Имя диктатора засветилось на футбольном сайте. Дожили.

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