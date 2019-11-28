Лингард гордится, что будет капитаном МЮ против "Астаны"

Полузащитник Джесси Лингард поделился своей радостью от того, что будет капитаном "Манчестер Юнайтед" в выездном матче Лиги Европы против "Астаны".

26-летний Лингард оказался самым возрастным из тех игроков, которых главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер взял с собой на выезд в столицу Казахстана.



До идеала отшлифовав остальные аспекты своей игры, теперь Джесси собирается сосредоточиться на развитии своих лидерских качеств — начиная с матча в Нур-Султане.



"Это огромная честь для меня. Еще на старте сезона я говорил, что больше хочу проявлять себя как лидер — на поле и за его пределами. Ведь я, как вы знаете, являюсь одним из главных старожилов в команде. Теперь настало идеальное время показать это", — сообщил Лингард MUTV.