Холанд: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире, но ее можно победить"

Нападающий Эрлинг Бреут Холанд уверен, что "Ред Булл" по силам победить "Ливерпуль", который он считает "лучшей командой в мире".

Сыграв с "Наполи" вничью 1:1 накануне вечером, через две недели "Ливерпуль" отправится в Зальцбург", чтобы оформить путевку в плей-офф Лиги Чемпионов.



Шансы на выход в 1/8 финала сохраняет и "Ред Булл", однако австрийскую команду устроит только победа в заключительном матче группового этапа. Холанд, забивший 27 голов в 19 играх этого сезона, верит, что "Ливерпуль" можно одолеть.



"Они являются лучшей командой в мире. Но мы знаем, что хорошо играем дома, и если мы будем на своем высшем уровне, у нас будут шансы на победу", — цитирует Холанда The Independent.