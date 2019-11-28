Холанд: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире, но ее можно победить"

Эрлинг Бреут Холанд Нападающий Эрлинг Бреут Холанд уверен, что "Ред Булл" по силам победить "Ливерпуль", который он считает "лучшей командой в мире".

Сыграв с "Наполи" вничью 1:1 накануне вечером, через две недели "Ливерпуль" отправится в Зальцбург", чтобы оформить путевку в плей-офф Лиги Чемпионов.

Шансы на выход в 1/8 финала сохраняет и "Ред Булл", однако австрийскую команду устроит только победа в заключительном матче группового этапа. Холанд, забивший 27 голов в 19 играх этого сезона, верит, что "Ливерпуль" можно одолеть.

"Они являются лучшей командой в мире. Но мы знаем, что хорошо играем дома, и если мы будем на своем высшем уровне, у нас будут шансы на победу", — цитирует Холанда The Independent.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 17:00

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  1. narcot 28.11.2019 17:03 # narcot
    им и лудогорец по лбу стучал, и базель по губам водил. так что и вы можете

    (ответить)

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