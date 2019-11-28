Владельцы "Манчестер Сити" купили клуб в Индии

Халдун Аль Мубарак Семейство дочерних клубов "Манчестер Сити" пополнилось "Мумбаи Сити" из Индии.

"Мумбаи Сити" стал восьмым клубом, которым полностью или частично владеет City Football Group. Также в CFG состоят "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании и "Сычуань Цзюню" из Китая.

"Мы убеждены, что эта инвестиция обеспечит преобразующие преимущества "Мумбаи Сити", City Football Group и индийскому футболу в целом", — объявил президент CFG Халду Аль Мубарак.

Напомним, что лишь накануне было объявлено о приобретении американской технологической компанией Silver Lake 10-процентной доли в CFG, которая теперь целиком оценивается в 3.73 млрд. фунтов — это дороже, чем "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", если брать оценку их стоимости Forbes.


Метки City Football Group, Манчестер Сити, Мумбаи Сити

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 16:00

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  1. brown-ale 28.11.2019 16:53 # brown-ale
    Знатоки, из какой страны будет следующий клуб?

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  2. electric 28.11.2019 16:47 # electric
    Вот же пидаpасы е6аные.

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  3. griezmann 28.11.2019 16:45 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  4. naby-keita 28.11.2019 16:35 # naby-keita
    цыгане будут рады

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  5. arhangel777 28.11.2019 16:28 # arhangel777
    Топари!
    Come on, City!!!

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  6. kler 28.11.2019 16:10 # kler
    КОРОЛИ!!!

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