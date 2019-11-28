Владельцы "Манчестер Сити" купили клуб в Индии

Семейство дочерних клубов "Манчестер Сити" пополнилось "Мумбаи Сити" из Индии.

"Мумбаи Сити" стал восьмым клубом, которым полностью или частично владеет City Football Group. Также в CFG состоят "Нью-Йорк Сити" из США, "Мельбурн Сити" из Австралии, "Йокогама Ф. Маринос" из Японии, "Атлетико Торке" из Уругвая, "Жирона" из Испании и "Сычуань Цзюню" из Китая.



"Мы убеждены, что эта инвестиция обеспечит преобразующие преимущества "Мумбаи Сити", City Football Group и индийскому футболу в целом", — объявил президент CFG Халду Аль Мубарак.



Напомним, что лишь накануне было объявлено о приобретении американской технологической компанией Silver Lake 10-процентной доли в CFG, которая теперь целиком оценивается в 3.73 млрд. фунтов — это дороже, чем "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед", если брать оценку их стоимости Forbes.