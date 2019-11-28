"Боруссия" готова поспорить с МЮ за Джана и Манджукича

Дортмундская "Боруссия" надеется увести полузащитника Эмре Джана и нападающего Марио Манджукича из под носа у "Манчестер Юнайтед".

Об интересе "красных дьяволов" к Джану стало известно еще в прошлом месяце. Ожидалось, что "Ювентус" попросит за бывшего игрока "Ливерпуля" около 35 миллионов фунтов.



Кроме того, достоверно известно, что с минувшего лета "Юнайтед" интересуется партнером Джана по "Ювентусу" Манджукичем, которому совершенно нет места в планах главного тренера туринцев Маурицио Сарри.



Однако Bild утверждает, что теперь интерес к Эмре и Марио проявила "Боруссия" и собирается в январе предложить "Ювентусу" 26 млн. фунтов в качестве компенсации за обоих игроков.