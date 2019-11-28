Фил Джонс отказался от благодарственного матча

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс отказался от проведения матча в свою честь, опасаясь, что не сможет привлечь звезд к этому событию.

Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера. Фил выступает за "Юнайтед" с 2011 года, когда он был куплен у "Блэкберна".



Джонс лишь в феврале заключил с "красными дьяволами" новый четырехлетний контракт, который позволит продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" за пределы декады. Клуб был готов отметить это событие благодарственным матчем.



"Джонс — учитывая то, как он смотрится — может стать нашим лучшим игроком всех времен", — пророчил в 2013 году сэр Алекс Фергюсон.



Пророчество Фергюсона не сбылось, и в этом сезоне Джонсу отводится сугубо периферийная роль — в минувшее воскресенье против "Шеффилд Юнайтед" Фил сыграл свой первый матч в этой кампании Премьер-Лиги, причем был заменен уже в перерыве.



Неважная игра Джонса в последнее время и стала той причиной, почему он отказался от благодарственного матча. Фил понял, что это никому не будет интересно.



"Кто еще пришел бы на этот матч, за исключением моих мамы и папы?" — цитирует 27-летнего англичанина The Athletic.