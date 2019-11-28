Фил Джонс отказался от благодарственного матча
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс отказался от проведения матча в свою честь, опасаясь, что не сможет привлечь звезд к этому событию.
Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера. Фил выступает за "Юнайтед" с 2011 года, когда он был куплен у "Блэкберна".
Джонс лишь в феврале заключил с "красными дьяволами" новый четырехлетний контракт, который позволит продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" за пределы декады. Клуб был готов отметить это событие благодарственным матчем.
"Джонс — учитывая то, как он смотрится — может стать нашим лучшим игроком всех времен", — пророчил в 2013 году сэр Алекс Фергюсон.
Пророчество Фергюсона не сбылось, и в этом сезоне Джонсу отводится сугубо периферийная роль — в минувшее воскресенье против "Шеффилд Юнайтед" Фил сыграл свой первый матч в этой кампании Премьер-Лиги, причем был заменен уже в перерыве.
Неважная игра Джонса в последнее время и стала той причиной, почему он отказался от благодарственного матча. Фил понял, что это никому не будет интересно.
"Кто еще пришел бы на этот матч, за исключением моих мамы и папы?" — цитирует 27-летнего англичанина The Athletic.
28.11.2019 14:00
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в условном Борнмуте отлично бы смотрелся, добротный середняк, без претензий на топовость
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Жаль парю, в своей лучшей форме был оч годным игроком. Стоит отдать должное его профессионализму, пересев на банку, не стал ныть, жаловаться на тренеров или проситься в другой клуб за практикой. Для глубины состава норм.
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Большому количеству игроков МЮ не повезло с текущей политикой руководства. Точнее с ее отсутствием. Чехарда с тренерами, по большей части неудачная, не позволила многим игрокам стабильно играть и держать высокий уровень. Джонс в их числе. А при САФе был невероятно хорош. До сих пор перед глазами первая игра с "Реалом" в 2013-ом на выезде. Сожрал всю атакующую линию хозяев даже не моргнув глазом.
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в самоиронии и сознательности чуваку не откажешь)
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Вроде и жалко парня, но у его заработок такой, что несколько десятков человек на просторах СНГ смогли бы достойно жить...
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