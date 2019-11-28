Кейн надеется выстроить "сильные отношения" с Моуриньо

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется, что ему удастся выстроить "сильные отношения" с главным тренером Жозе Моуриньо.

После прихода Моуриньо на место Маурисио Почеттино "шпоры" одержали победы над "Вест Хэмом" и "Олимпиакосом", а Кейн забил в этих двух матчах три гола.



Кейн надеется, что ему удастся сблизиться с Моуриньо, а тот поможет ему удовлетворить жажду трофеев.



"Еще рано, но пока что у нас хорошие отношения, мы разговариваем, мы стараемся помогать команде".



"Естественно, будучи одним из лидеров команды, я являюсь для него тем, к кому он обращается за мнением и советом в отношении команды".



"Когда ты выигрываешь матчи, это определенно помогает вашим отношениям. Надеюсь, мы сможем выстроить сильные отношения".



"Мы знаем, что оба хотим выигрывать большие соревнования. Это цель команды, это моя цель и это цель тренера. Надеюсь, я помогу ему достичь этого в нынешнем сезоне. Посмотрим, что у нас выйдет".



"Он новый для нас тренер, он провел здесь меньше недели, он сыграл два матча. Пока что мы лишь пытаемся сберечь энергию и не усердствуем чересчур на тренировках из-за обилия матчей".



"Но, естественно, сезон продлится долго, поэтому я уверен, что в следующие несколько недель мы лучше узнаем друг друга, и это найдет отражение на том, чего он хочет от команды".



"Однако в конце концов мы выиграли два матча из двух, это позитивный старт, поэтому будем надеяться, что так будет и дальше", — цитирует Кейна Sky Sports.