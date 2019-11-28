Прогнозы на матчи 5-го тура Лиги Европы

Мейсон Гринвуд В четверг, 28 ноября, в 5-м туре группового раунда Лиги Европы сыграют три английских клуба. "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к чемпиону Казахстана "Астане", а "Вулверхэмптон" — в Португалию к "Браге". Также "Арсенал" примет дома немецкий "Айнтрахт". Традиционные прогнозы английских экспертов — в материале FAPL.ru.



АСТАНА — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Четверг, 28 ноября, 18:50

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"Манчестер Юнайтед" не слишком повезло с соперниками по группе — после вояжа в Сербию, "красным дьяволам" придется отправиться на крайнюю восточную точку на европейской футбольной карте — в Казахстан, для матча с "Астаной". МЮ в воскресенье предстоит непростой матч с прогрессирующей "Астон Виллой", а в Лиге Европы путевка в плей-офф у манкунианцев уже в кармане, потому Оле Гуннар Сульшер даст отдых большинству лидеров и доверится молодежи. "Астана" до сих пор не набирала очков в Группе L, но матч с "Юнайтед" сам по себе будет событием для футбольного Казахстана, где хватает болельщиков английского клуба.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Юнайтед" до сих пор не пропускал в текущем розыгрыше Лиги Европы, выдав пять кряду "сухих" матчей в турнире;
- "Астана" проиграла уже пять матчей кряду в Лиге Европы;
- беспроигрышная серия "Юнайтед" в Лиге Европы насчитывает уже 15 матчей;
- в последних трех матчах Лиги Европы "Астана" пропускала как минимум дважды.

Прогноз Who Scored: 0:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: "Сухая" победа "МЮ" — 4.5 в БК Fonbet

Майкл Оуэн (BetVictor)

Молодой нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд забил единственный гол в первом матче этих команд на "Олд Траффорд" в начале сезона, но я чувствую, что в Казахстане "Юнайтед" придется довольствоваться ничьей, несмотря на то, что "Астана" проиграла три последних домашних поединка в Лиге Европы. "Юнайтед" — уже в плей-офф Лиги Европы, но еще не гарантировал себе первое место в группе. Думаю, что хозяева, несмотря на то, что им еще не удалось набрать очков на групповом этапе, смогут не проиграть "Юнайтед" на своем поле.

Рекомендация Майкла Оуэна: ничья 1:1 — 7.0 в БК Fonbet

Чарли Николас (Sky Sports)

Все говорят о менеджерах, которые находятся под давлением. В субботу, когда закончились футбольные матчи, мне говорили, что Марку Силва должен потерять работу, а вскоре за ним могут последовать Мануэль Пеллегрини и Унаи Эмери. Оле Гуннар Сульшер также уже длительное время находится на волоске. Может ли он получить стабильность от молодых игроков? Как выглядит лучшее сочетание игроков в обороне? Фил Джонс — это не ответ. "Манчестер" должен безжалостно тратить деньги в январе, чтобы помочь молодой команде раскрыть свой потенциал, о че сказал Гари Невилл в понедельник. Сейчас они не выглядят командой — Харри Магуайр сдал, без Мактоминея сложно, потому — нас ждет еще один из тех вечеров, когда "Юнайтед" будет страдать.

Прогноз Чарли Николаса: 1:1

БРАГА — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Четверг, 28 ноября, 20:55

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"Вулверхэмптон" привык к игре на два фронта, и сейчас положение команды с "Молинью" можно назвать очень комфортным. После побед над "Астон Виллой" и "Борнмутом" "волки" поднялись на пятое место и постараются удержать его в матче с соседом по турнирной таблице "Шеффилдом", с которым подопечным Нуну предстоит сыграть в воскресенье. "Волки" проиграли "Браге" в первом туре на своем поле, но с тех пор значительно прибавили. Ничья с большой вероятностью выведет в плей-офф и португальцев, и англичан (если "Слован" не выиграет в Турции у "Бешикташа"), и "Вулверхэмптон" постарается сыграть в Португалии прагматично. Для менеджера "волков" и многих португальских игроков команды вояж на родину не будет утомительной обязанностью, но силы для чемпионата "Вулверхэмптон" все же экономить стоит.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Вулверхэмптон" выиграл девять из 10 последних матчей в Лиге Европы, включая квалификацию;
- "Брага" выиграла семь из восьми последних матчей в Лиге Европы;
- "волки" побеждали минимально в пяти из шести последних матчей Лиги Европы.

Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 2.95 в БК Fonbet

Майкл Оуэн (BetVictor)

"Волкам" нужно набрать одно очко, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы досрочно, в то же время хозяева смогут гарантировать себе первое место, если повторно обыграют "Вулверхэмптон". В случае ничьей обе команды могут гарантировать себе место в плей-офф. "Волки" были выдающимися в последние недели после неубедительного старта сезона в чемпионате, в то время как "Брага" сейчас находится в середине таблицы в своем чемпионате. Я буду разочарован, если команде Нуну тут не удастся зацепиться за ничью, которая им нужна, чтобы благополучно квалифицироваться в плей-офф.

Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 2.95 в БК Fonbet

Чарли Николас (Sky Sports)

"Волки" начинают рассказывать правдивую историю о том, на что они способны после неудачного старта. Все сейчас расстроены из-за того, что "Вулверхэмптон" играет так много матчей, но вы вспомните, где были "волки" пять или шесть лет назад — если они хотят быть здесь, то им приходится привыкать к такому графику. Сейчас они не жалуются, потому что все хотят играть. Игроки хотят играть, а не тренироваться. Я думаю, что у "волков" есть амбиции в этом турнире, и они могут быть темной лошадкой — они очень хороши в Лиге Европы, и я ожидаю, что они продолжат свою горячую серию побед.

Прогноз Чарли Николаса: 1:2

АРСЕНАЛ — АЙНТРАХТ
Четверг, 28 ноября, 23:00

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И "Арсенал", и "Айнтрахт" сейчас далеки от оптимальной формы, находясь не на своих позициях в чемпионате, но в Лиге Европы у команды Унаи Эмери дела все же идут неплохо. Чтобы обеспечить себе выход в плей-офф уже сейчас, "канонирам" нужно побеждать "Айнтрахт", обыгранный ими на выезде со счетом 0:3, но стоит учесть: немецкая команда все же немного пришла в себя после неудачного старта в группе и постарается побороться за результат с "канонирами". Унаи Эмери, наверное, традиционно даст отдых ряду игроков основы — до сих пор "Арсенал" неплохо выглядел в Лиге Европы в экспериментальном составе, с рядом молодых игроков.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Арсенал" проиграл всего один из 10 последних матчей в Лиге Европы;
- "Айнтрахт" проиграл шесть из девяти последних выездных матчей;
- "Арсенал" свел вничью пять из шести последних матчей во всех турнирах, не выиграв ни одного из них.

Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.95 в БК Fonbet

Майкл Оуэн (BetVictor)

"Арсеналу" нужно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе выход в 1/16 финала Лиги Европы, но я чувствую, что им нужно набрать тут три очка, чтобы ослабить давление на Унаи Эмери — учитывая, что "канонирам", возможно, повезло набрать очки в домашнем матче чемпионата с "Саутгемптоном". Франкфурт проиграл три игры с тех пор, как победил дома "Баварию" 5:1. "Арсенал", финалист прошлого сезона Лиги Европы, в настоящее время на восемь очков отстает от четверки лучших в Англии, и Лига Европы остается для "канониров" лучшей возможностью вернуться в Лигу Чемпионов.

Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Арсенала" и обе забьют — 3.3 в БК Fonbet

Чарли Николас (Sky Sports)

Я жду в преддверии этого матча привычного состава для Лиги Европы от Эмери. Габриэль Мартинелли, Букайо Сака, Дани Себальос, Джо Уиллок сыграют, но я не уверен насчет Эмиля Смит-Роу. "Арсенал" находится в комфортном положении в группе и обеспечит себе место в плей-офф, одновременно ослабив давление на Эмери, если выиграет тут. Болельщики придут посмотреть на молодых игроков, и они будут стараться изо всех сил, но кого оставить в стороне? Думаю, отдых получат Обамеянг и Лакасетт, и смею сказать, Месут Озил, а вот Николя Пепе, вероятно, сыграет. "Арсенал" победит, но — только благодаря энтузиазму молодежи. Мартинелли очень хорош, потому, я думаю, он блеснет. Ну и, как обычно, — увидим голы.

Прогноз Чарли Николаса: 3:2

Сергей Бабарика специально для FAPL.ru


Метки Лига Европы, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1168

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Последние комментарии:




  1. bezviz 28.11.2019 13:24 # bezviz
    что там с фабиньо, травма надеюсь серьезная? хотелось бы чтобы на пол годика вылетела обезьяна е6аная и еще ван дика с собой прихватил

    (ответить)

  2. rentv 28.11.2019 13:09 # rentv
    - Петька, хочешь я тебе про парадоксы расскажу?
    - Василий Иванович! Отстань, я с тобой после нюансов не разговариваю!

    https://www.anekdot.ru/

    (ответить)

  3. thegodfather 28.11.2019 13:06 # thegodfather
    Комментируя принятое при помощи системы VAR решение засчитать второй гол «синих», Лэмпард отметил, что Премьер-Лига может учиться на этом примере

    «Думаю, проблема здесь не в задержке. В АПЛ даже после длительного рассмотрения принимались неверные решения, и именно в этом мы могли бы добиться улучшения. Если будут приниматься правильные решения, количество жалоб будет сведено к минимуму».

    норм поссал на зеропуков

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  4. sanchezz 28.11.2019 12:58 # sanchezz
    По четвергам футбол смотрят только куколды. Приятного просмотра

    (ответить)

  5. rentv 28.11.2019 12:35 # rentv
    Когда молодой человек понял, что самостоятельно выбраться не может, он стал звать на помощь. Как говорят очевидцы, Лука царапал дверь и кряхтел. "Я не умру в туалете!", - жизнеутверждающе кричал Лука.

    Источник: http://fapl.ru/posts/74981/?c=1#c7032065

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  6. rentv 28.11.2019 12:23 # rentv
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    В какой-то момент 29-летний пианист решил пойти в туалет. Однако что-то пошло не так. Когда молодой человек понял, что самостоятельно выбраться не может, он стал звать на помощь. Как говорят очевидцы, Лука царапал дверь и кряхтел.

    Ситуация усугублялась тем, что самолет начал снижаться и командир объявил о необходимости пристегнуть ремни. "Я не умру в туалете!", - жизнеутверждающе кричал Лука.

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  7. chr1s8rown 28.11.2019 12:16 # chr1s8rown
    Просто отскокси

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  8. lovrentiy 28.11.2019 12:12 # lovrentiy
    Наконец то праздник у середняков!

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  9. gavriil 28.11.2019 12:10 # gavriil
    У Славика эти дни.

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  10. rj1992 28.11.2019 12:08 # rj1992
    Зима началась в сентябре,
    И закончится в мае,
    А может еще не закончится,
    Честно я не знаю
    На этот раз ровно 10 месяцев подряд,
    Продолжится этот медленный снегопад,
    И мне ужасно стыдно за такие сезоны,
    И так противно, мне писать обо всем об этом,
    Но это Фапл - тут только правда
    И если я об этом пишу,
    Значит так надо.
    Теперь я понимаю, насколько этот АПЛ слаб,
    И что начиная с прошлой весны, я был не прав,
    Я всё пытался, кому-то, что-то доказать,
    Но кто смотрел, тот знает - немец умеет ждать.
    Сначала, по-моему, пару раз упал мане где-то,
    И Клоп наступил, в уже знакомое болото,
    Хотел обратно, но вдруг дыхание спёрло,
    Он думал зашел по колено, но было уже по горло
    И понеслось, как обычно…
    Утро, Клопу делают пару камшотов
    Со вчерашнего замута,
    Теперь есть силы, чтобы искать очки на вечер,
    И так бесконечно…
    Парни звонят со студии ВАР, Клоп им там нужен,
    Он едет в электричке, на мутку, на 21-й километр
    Ему страшно за самого себя, честно
    И опять эти лица… Эти лица…
    Но скоро это кончится, 19 титул
    Тормози...Юра Как мне кажется.
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  11. gavriil 28.11.2019 12:05 # gavriil
    Челсеа во сколько играет?

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