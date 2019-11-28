Бекхэм хочет, чтобы Виейра возглавил "Интер Майами"

Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет, чтобы первым в истории главным тренером его клуба стал Патрик Виейра.

В данный момент "Интер Майами" готовится к своему дебютному сезону в МЛС, занимаясь комплектацией состава и подбором персонала. Первоочередной вопрос для Бекхэма — назначение главного тренера.



По информации The Telegraph, своей целью номер один Дэвид избрал Виейра, который уже имеет опыт работы в МЛС с "Нью-Йорк Сити", а сейчас второй сезон тренирует "Ниццу" во Франции.



"Интер Майами" также присматривался к Роберто Мартинесу из сборной Бельгии и Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт", но остановился на кандидатуре экс-капитана "Арсенала" и теперь готов выплатить компенсацию "Ницце".



Сообщается, что Виейра в курсе интереса из Флориды и на этой неделе побеседовал с руководством "Ниццы".