Бекхэм хочет, чтобы Виейра возглавил "Интер Майами"
Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет, чтобы первым в истории главным тренером его клуба стал Патрик Виейра.
В данный момент "Интер Майами" готовится к своему дебютному сезону в МЛС, занимаясь комплектацией состава и подбором персонала. Первоочередной вопрос для Бекхэма — назначение главного тренера.
По информации The Telegraph, своей целью номер один Дэвид избрал Виейра, который уже имеет опыт работы в МЛС с "Нью-Йорк Сити", а сейчас второй сезон тренирует "Ниццу" во Франции.
"Интер Майами" также присматривался к Роберто Мартинесу из сборной Бельгии и Марсело Гальярдо из "Ривер Плейт", но остановился на кандидатуре экс-капитана "Арсенала" и теперь готов выплатить компенсацию "Ницце".
Сообщается, что Виейра в курсе интереса из Флориды и на этой неделе побеседовал с руководством "Ниццы".
28.11.2019 11:00
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Странное решение.
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