Клопп: "Скажите мне, когда было легко?"

Юрген Клопп призвал игроков "Ливерпуля" проявить свои амбиции касательно Лиги Чемпионов во время выезда к австрийскому "Ред Булл" в следующем месяце.

В случае победы над "Наполи" в домашних стенах "красные" досрочно гарантировали бы выход в плей-офф турнира, однако сыграли только вничью 1:1.



Теперь для действующих победителей Лиги Чемпионов все решится в Зальцбурге, и Клопп предвкушает это давление, а также извиняется, что выезд в Австрию не будет "выходным" для его команды.



"Я не хочу сказать, что нам нужно давление на последний матч, но мы всегда играли под давлением. Я здесь четыре года — скажите мне, когда было легко?"



"В прошлом году нам нужно было побеждать "Наполи" дома со счетом 1:0. Я не могу вспомнить большего давления, чем тогда. То было по-настоящему сложно, но мы справились. Теперь мы должны отправиться в Зальцбург. Прямо сейчас матч окончен, и моя проблема — это травма Фабиньо и матч с "Брайтоном", а не Зальцбург".



"Однако я понимаю человеческую натуру: люди надеялись, что сегодня мы сможем закончить групповой этап для себя, и матч в Зальцбурге станет своего рода выходным. Но ситуация такая, какая она есть. Если у нас есть амбиции на Лигу Чемпионов, мы должны показать это в Зальцбурге. До тех пор мы должны показывать свои амбиции в Премьер-Лиге".



"Было ясно, что мы хотели решить вопрос со своим выходом в плей-офф сегодня вечером. Задолго до этого матча мы знали, что против "Наполи" будет сложно. Это было сложно и в прошлом году, сложно всегда. У них очень хорошая команда", — цитирует Клоппа The Guardian.