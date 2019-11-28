Клопп: "Скажите мне, когда было легко?"
Юрген Клопп призвал игроков "Ливерпуля" проявить свои амбиции касательно Лиги Чемпионов во время выезда к австрийскому "Ред Булл" в следующем месяце.
В случае победы над "Наполи" в домашних стенах "красные" досрочно гарантировали бы выход в плей-офф турнира, однако сыграли только вничью 1:1.
Теперь для действующих победителей Лиги Чемпионов все решится в Зальцбурге, и Клопп предвкушает это давление, а также извиняется, что выезд в Австрию не будет "выходным" для его команды.
"Я не хочу сказать, что нам нужно давление на последний матч, но мы всегда играли под давлением. Я здесь четыре года — скажите мне, когда было легко?"
"В прошлом году нам нужно было побеждать "Наполи" дома со счетом 1:0. Я не могу вспомнить большего давления, чем тогда. То было по-настоящему сложно, но мы справились. Теперь мы должны отправиться в Зальцбург. Прямо сейчас матч окончен, и моя проблема — это травма Фабиньо и матч с "Брайтоном", а не Зальцбург".
"Однако я понимаю человеческую натуру: люди надеялись, что сегодня мы сможем закончить групповой этап для себя, и матч в Зальцбурге станет своего рода выходным. Но ситуация такая, какая она есть. Если у нас есть амбиции на Лигу Чемпионов, мы должны показать это в Зальцбурге. До тех пор мы должны показывать свои амбиции в Премьер-Лиге".
"Было ясно, что мы хотели решить вопрос со своим выходом в плей-офф сегодня вечером. Задолго до этого матча мы знали, что против "Наполи" будет сложно. Это было сложно и в прошлом году, сложно всегда. У них очень хорошая команда", — цитирует Клоппа The Guardian.
28.11.2019 09:00
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Навесы не о чем! Ошибок много! Без помощи var былаб нам жопа !
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Да ладно. Лифак без сложностей не может и без трофея не уходит
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