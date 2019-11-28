"Ливерпуль" ожидает углубленного обследования Фабиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал главным событием домашнего матча Лиги Чемпионов против "Наполи" травму лодыжки полузащитника Фабиньо.

Сыграв с "Наполи" вничью 1:1, "красные" отложили вопрос со своим выходом в 1/8 финала Лиги Чемпионов на последний тур группового этапа.



Однако гораздо больше Клоппа тревожит состояние здоровья Фабиньо, который выходил в стартовом составе "Ливерпуля" на 12 из 13 матчей Премьер-Лиги и на каждый из пяти в Лиге Чемпионов в этом сезоне, но против "Наполи" был заменен уже на 19-й минуте.



"Я не хочу говорить, каковы мои ожидания. Еще слишком рано, и все мы надеемся, что это не слишком серьезно, однако это было довольно больно, и он повредил ногу в наименее приятной области, около лодыжки".



"Главное событие сегодняшнего вечера — это травма Фабиньо, и это может иметь большие последствия. Он не мог продолжать игру. Мы будем знать больше завтра или послезавтра", — цитирует Клоппа BBC.



Добавим, ничья с "Наполи" ознаменовала для "Ливерпуля" начало периода из 12 матчей в течение 36 дней.