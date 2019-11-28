Эшпириту Санту отказался спекулировать насчет своего перехода в "Арсенал"

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту отказался спекулировать насчет слухов, связывающих его с переходом в "Арсенал".

Накануне издание Daily Mail сообщило, что "канониры" рассматривают португальского наставника "волков" на замену Унаи Эмери, под руководством которого лондонцы не знают побед с 6 октября.



Однако в преддверии выездного матча Лиги Европы против "Браги" Эшпириту Санту отказался сделать какой-либо намек.



"Вы достаточно хорошо меня знаете, и вы знаете, что я не собираюсь отвечать вам".



"Я никогда не буду рассуждать о вещах, которые не являются реальными. Та работа принадлежит другому тренеру, и я не собираюсь проявить неуважение".



"Наши дела идут хорошо, мы все еще можем значительно прибавить, и это требует больших усилий, однако этим мы и занимаемся со времен Чемпионшипа".



"Нас совершенно ничто не может отвлечь. Я не говорю о теоретических вещах, я не говорю о вещах, которые не являются реальными. Реальная же вещь — это мы, приехавшие сюда, и нам нужно тренироваться и быть готовыми к игре", — цитирует Нуну Sky Sports.