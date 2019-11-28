Эмери на пороге увольнения из "Арсенала"

Унаи Эмери приблизился к увольнению из "Арсенала" после того, как лондонский клуб вступил в стадию активных поисков нового главного тренера.

"Клуб поддерживает меня. Я чувствую, что клуб ответственен в этом отношении. Я очень это ценю. Я ощущаю сильную поддержку и знаю, что обязан изменить ситуацию".



"Нам нужно вернуть уверенность в себе. Я должен обеспечить хороший баланс, нам нужно стать компактнее. У нас очень хорошие игроки, но порой они играют без уверенности в себе", — заявил Эмери перед матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".



Несмотря на словам Унаи, The Telegraph утверждает, что увольнение испанского специалиста все ближе и случится, как только клуб найдет подходящую замену.



Среди кандидатур, которые рассматривают боссы "Арсенала" называются Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В крайнем случае клуб будет готов поставить временно исполняющим Фредди Юнгберга, который сейчас трудится ассистентом Эмери.