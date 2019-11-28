Эмери на пороге увольнения из "Арсенала"
Унаи Эмери приблизился к увольнению из "Арсенала" после того, как лондонский клуб вступил в стадию активных поисков нового главного тренера.
"Клуб поддерживает меня. Я чувствую, что клуб ответственен в этом отношении. Я очень это ценю. Я ощущаю сильную поддержку и знаю, что обязан изменить ситуацию".
"Нам нужно вернуть уверенность в себе. Я должен обеспечить хороший баланс, нам нужно стать компактнее. У нас очень хорошие игроки, но порой они играют без уверенности в себе", — заявил Эмери перед матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".
Несмотря на словам Унаи, The Telegraph утверждает, что увольнение испанского специалиста все ближе и случится, как только клуб найдет подходящую замену.
Среди кандидатур, которые рассматривают боссы "Арсенала" называются Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В крайнем случае клуб будет готов поставить временно исполняющим Фредди Юнгберга, который сейчас трудится ассистентом Эмери.
28.11.2019 06:00
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Последние комментарии:
Не пойму болельщиков гейклуба, нужно было столько раз хейтить венгера в свое время?
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Дайте контракт нормально человеку отработать, потом делайте что хотите.
Всё равно чемпиками не стать, зато с Эмери велики шансы взять ЛЕ, всяко лучше, чем просто место в 4-ке.
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