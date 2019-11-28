Эмери на пороге увольнения из "Арсенала"

Унаи Эмери Унаи Эмери приблизился к увольнению из "Арсенала" после того, как лондонский клуб вступил в стадию активных поисков нового главного тренера.

"Клуб поддерживает меня. Я чувствую, что клуб ответственен в этом отношении. Я очень это ценю. Я ощущаю сильную поддержку и знаю, что обязан изменить ситуацию".

"Нам нужно вернуть уверенность в себе. Я должен обеспечить хороший баланс, нам нужно стать компактнее. У нас очень хорошие игроки, но порой они играют без уверенности в себе", — заявил Эмери перед матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".

Несмотря на словам Унаи, The Telegraph утверждает, что увольнение испанского специалиста все ближе и случится, как только клуб найдет подходящую замену.

Среди кандидатур, которые рассматривают боссы "Арсенала" называются Нуну Эшпириту Санту из "Вулверхэмптона" и экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. В крайнем случае клуб будет готов поставить временно исполняющим Фредди Юнгберга, который сейчас трудится ассистентом Эмери.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 06:00

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Последние комментарии:




  1. ericcantona7 28.11.2019 07:00 # ericcantona7
    Не пойму болельщиков гейклуба, нужно было столько раз хейтить венгера в свое время?

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  2. abse 28.11.2019 06:18 # abse
    Дайте контракт нормально человеку отработать, потом делайте что хотите.
    Всё равно чемпиками не стать, зато с Эмери велики шансы взять ЛЕ, всяко лучше, чем просто место в 4-ке.

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