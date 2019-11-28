Лэмпард надеется, что Абрахэм избежал серьезной травмы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что нападающий Тэмми Абрахэм избежал серьезной травмы в выездном матче Лиги Чемпионов против "Валенсии" (2:2).

Матч на "Месталье" завершился для лучшего бомбардира "синих" в этом сезоне перед самым перерывом, когда Тэмми неудачно упал на газон после борьбы на втором этаже при подаче углового.



Абрахэм покидал поле в слезах и при помощи медицинского персонала "Челси". Предполагается, что Тэмми повредил свое бедро, однако, вероятно, не все так плохо.



"Сейчас он в раздевалке. В перерыве это выглядело серьезно, он сильно ударил бедро, но после матча мне сказали, что травма может быть не такой серьезной, как мы думали. Это все, что я знаю", — цитирует Лэмпарда BBC.