Лэмпард надеется, что Абрахэм избежал серьезной травмы
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что нападающий Тэмми Абрахэм избежал серьезной травмы в выездном матче Лиги Чемпионов против "Валенсии" (2:2).
Матч на "Месталье" завершился для лучшего бомбардира "синих" в этом сезоне перед самым перерывом, когда Тэмми неудачно упал на газон после борьбы на втором этаже при подаче углового.
Абрахэм покидал поле в слезах и при помощи медицинского персонала "Челси". Предполагается, что Тэмми повредил свое бедро, однако, вероятно, не все так плохо.
"Сейчас он в раздевалке. В перерыве это выглядело серьезно, он сильно ударил бедро, но после матча мне сказали, что травма может быть не такой серьезной, как мы думали. Это все, что я знаю", — цитирует Лэмпарда BBC.
28.11.2019 01:15
Просмотров: 189
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Тэмми отлично первый тайм отыграл. И во многом из-за дерквянности Бачуи наши атаки во втором ьайме начали захлебываться регулярно.
Абрахам же регулярно был первым на мяче или в борьбе. Вообще у него уникальное чутье и выбор позиции: он влитая часть слаженного механизма нынешнего Челси.
Он - наше светлое пятно в атаке и одна из главных надежд. Надеемся на скорейшее выздоравление
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий