"Ливерпуль" не смог дожать "Наполи" в заключительном домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, сыграв вничью 1:1 и отложив вопрос о своем выходе в 1/8 финала на последний тур.

Относительно выезда к "Кристал Пэлас" на выходных в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Джеймс Милнер и Мохамед Салах, заменив Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Начало матча было отмечено несколькими полумоментами на обоих концах поля, а первое же попадание в створ оказалось результативным. На 21-й минуте гости организовали контратаку, а полученная в процессе травма Виргила Ван Дейка позволила Дрису Мертенсу свободно ворваться в штрафную по правому краю и сильно пробить в дальний угол — 0:1.



После оказания медицинской помощи Ван Дейк смог вернуться в игру, а вот Фабиньо несколькими минутами ранее был вынужден уйти с поля "Энфилда".



В остатке тайма "Ливерпуль" не подвергал своего соперника особому давлению. "Наполи", конечно, много оборонялся, но делал это абсолютно спокойно. Лишь перед самым перерывом Милнер вырвался на ударную позицию, но с острого угла не смог пробить голкипера.



После перерыва "красные" стали возвращаться к жизни, особенно после выхода на замену Окслейд-Чемберлена. Появились удары и скорость, и теперь уже защитники "Наполи" были вынуждены серьезно напрягаться.



Ответный гол назревал и на 65-й минуте случился. Это Деян Ловрен опередил малыша Мертенса и головой замкнул подачу Милнера с углового — 1:1.



"Ливерпулю" было мало ничьей, поэтому хозяева продолжили ходить вперед большими силами, однако "Наполи" кое-как отбивался, а ближе к концу матча игра стала затухать — гости выстояли.



"Ливерпуль" не смог победить дома, и теперь для "красных" все решится во время выезда в Австрию к "Ред Булл" через две недели. Там подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьей.



"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:1 (0:1)



Голы: Ловрен 65 — Мертенс 21.



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен 57), Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 78), Фабиньо (Вейналдум 19), Хендерсон, Салах, Фирмино, Мане.



"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Манолас, Руй, Руис, Аллан, Зелински (Юнес 85), Лосано (Льоренте 72), Мертенс (Элмас 81).



Предупреждения: Робертсон — Кулибали, Аллан.