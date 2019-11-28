"Ливерпуль" не смог дожать "Наполи"

Деян Ловрен "Ливерпуль" не смог дожать "Наполи" в заключительном домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, сыграв вничью 1:1 и отложив вопрос о своем выходе в 1/8 финала на последний тур.

Относительно выезда к "Кристал Пэлас" на выходных в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Джеймс Милнер и Мохамед Салах, заменив Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена.

Начало матча было отмечено несколькими полумоментами на обоих концах поля, а первое же попадание в створ оказалось результативным. На 21-й минуте гости организовали контратаку, а полученная в процессе травма Виргила Ван Дейка позволила Дрису Мертенсу свободно ворваться в штрафную по правому краю и сильно пробить в дальний угол — 0:1.

После оказания медицинской помощи Ван Дейк смог вернуться в игру, а вот Фабиньо несколькими минутами ранее был вынужден уйти с поля "Энфилда".

В остатке тайма "Ливерпуль" не подвергал своего соперника особому давлению. "Наполи", конечно, много оборонялся, но делал это абсолютно спокойно. Лишь перед самым перерывом Милнер вырвался на ударную позицию, но с острого угла не смог пробить голкипера.

После перерыва "красные" стали возвращаться к жизни, особенно после выхода на замену Окслейд-Чемберлена. Появились удары и скорость, и теперь уже защитники "Наполи" были вынуждены серьезно напрягаться.

Ответный гол назревал и на 65-й минуте случился. Это Деян Ловрен опередил малыша Мертенса и головой замкнул подачу Милнера с углового — 1:1.

"Ливерпулю" было мало ничьей, поэтому хозяева продолжили ходить вперед большими силами, однако "Наполи" кое-как отбивался, а ближе к концу матча игра стала затухать — гости выстояли.

"Ливерпуль" не смог победить дома, и теперь для "красных" все решится во время выезда в Австрию к "Ред Булл" через две недели. Там подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьей.

"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:1 (0:1)

Голы: Ловрен 65 — Мертенс 21.

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен 57), Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 78), Фабиньо (Вейналдум 19), Хендерсон, Салах, Фирмино, Мане.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Манолас, Руй, Руис, Аллан, Зелински (Юнес 85), Лосано (Льоренте 72), Мертенс (Элмас 81).

Предупреждения: Робертсон — Кулибали, Аллан.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Наполи, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 28.11.2019 00:55

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Последние комментарии:




  1. chebrec 28.11.2019 01:42 # chebrec
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!
    Камон Челси!!!

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  2. bezviz 28.11.2019 01:40 # bezviz
    Зае6ись что фабиньо сломался, теперь от прихрамывает Ван Дик, желтозубый бомж до последнего будет его ставить в основе, так что скоро он окончательно доломается, ждём новых травм лузерпуков)

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  3. vyrentz 28.11.2019 01:34 # vyrentz
    Если не обыгрывать в прямом противостоянии Лейпциг - то в чем смысл играть дальше?

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  4. vyrentz 28.11.2019 01:33 # vyrentz
    Хочешь играть в футбол, а не мучаться на поле - беги из Юнайтед

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  5. liverfun 28.11.2019 01:19 # liverfun
    3-й год подряд все откладывается на последний тур, пора уже привыкнуть, но в принципе ситуация неплохая, да и команда хороша, но очевидно и близко не на пике, так что нужно прибавлять и исключить эти случайности с пропущенными голами и можно спокойно погружаться в пучину бесконечных декабрьских игр.

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  6. sausage 28.11.2019 01:16 # sausage
    Ничёсе там Лукаку разошёлся: гол+2гп. Причём вторая гп вообще топовая.

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  7. ry-l 28.11.2019 01:16 # ry-l
    Пиздец Лукаку топарь, оказывается. Стоило только свалить из сульшеровской помойки

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  8. naby-keita 28.11.2019 01:13 # naby-keita
    Че за наезды на Ловрена и Гомеза? Оба провелиблестящий матч, Гомез вообще центральный защитник, но Клопп ставит егоина право.
    Милнер сдал, походу это его последний сезон.

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  9. naby-keita 28.11.2019 01:11 # naby-keita
    Его Величество Ливерпуль просто невероятен. Одно удовольствие смотреть как прижимают соперника к своей штрафной,ю одинаково всех.
    Ребята никогда не сдаются, проигрывать они не хотят, ментально конечно сейчас никто с ними не справится.
    Поставьте туда сборную мира, они их все равно прижмут и будут насиловать.
    Клопп мегатоп, спасибо за все

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  10. thegodfather 28.11.2019 01:07 # thegodfather
    показательно, как в конце матча кулебяка на изи оттер ван дэйки и выиграл мяч, не прилагаю усилий
    а то ван дэйк уже видать подумал он один так может
    а тут типуля ваще не заметил этого шланга на дэйке

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  11. sausage 28.11.2019 01:07 # sausage
    А пенсам, как всегда, интереснее расклад в группе Ливерпуля, чем в своей. Может, им перекраситься пора?

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  12. shamrock 28.11.2019 01:07 # shamrock
    Пенсы смотрят матчи лфц, когда я даже не знаю кто у них в группе. Я вообще до сегодняшнего дня думал что они в ЛЕ. Занятно.
    По матчу - думаю все в очередной раз убедились что гомез не футболист, это просто сако латиноямайского разлива, просто пиздец. Мы дожили до тех дней когда ушли лукасы и прочие миньоле, теперь осталось дожить когда уйдут гомез и ловрен

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  13. wolfsmensch 28.11.2019 01:06 # wolfsmensch
    какие же о6ъе6осы эти скаузеры. нынешний Наполи не обыграть, тьфу

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  14. sellman 28.11.2019 01:06 # sellman
    Портопуки отскочили.
    Мане - дельфин

    Онлизеромразь - бомжара
    Макакики - горная барашка

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  15. sausage 28.11.2019 01:06 # sausage
    Блин, не видеть бы этих макаронников больше в одной группе. Пздц сложные они.
    PS Отдельно некоторым долбоёбам: щас бы сравнивать Ван Дейка, который весь матч маялся от безделья, и нигера, пашущего полтора часа в своей штрафной, как на плантациях. Кто на кого ссыт в этом случае - большой вопрос.

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  16. liverfun 28.11.2019 01:05 # liverfun
    бля, жаль генк терпилы, так бы круто было отцепить этот говнофутбол итальянский от плова, пусть во второсортных турнирах наполи упражняется в автобусе.
    1 удар по воротам, он же гол, да еще после явнейшего нарушения, больше вообще нихуя не создали, да и не пытались.
    окс оживил игру здорово, пора его чаще выпускать, жаль не додавили.
    фабиньо здоровья.
    судья низшей квалификации, отвратное судейство и поведение.
    клопп топ

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  17. redspool 28.11.2019 01:04 # redspool
    С прошлой осени ЛФК и Наполи встретились в ЛЧ уже в четвертый раз и снова провели очень упорный и тяжелый матч. В первом тайме Анчелотти попросту тактически переиграл Клоппа, а включать скорости красные вообще начали только во втором. Вейналдум достойно заменил после травмы Фабиньо. Гомес и Салах провалили матч. Робертсон и Мане могли бы быть и поактивнее. Милнер, Окс и Фирмино временами выглядели неплохо.

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  18. only--liverpool 28.11.2019 01:04 # only--liverpool
    Да выиграет Ливерпуль и выйдет с 1 места - как пить дать...
    Видна разница в классе с Наполи: небо и земля.

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  19. hammersmith 28.11.2019 01:03 # hammersmith
    ДРОШЭЛСЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

    (ответить)

  20. mancunia-planet 28.11.2019 01:03 # mancunia-planet
    Славия-Интер охуенный матч!

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