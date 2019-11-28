"Ливерпуль" не смог дожать "Наполи"
"Ливерпуль" не смог дожать "Наполи" в заключительном домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, сыграв вничью 1:1 и отложив вопрос о своем выходе в 1/8 финала на последний тур.
Относительно выезда к "Кристал Пэлас" на выходных в стартовый состав "красных" вернулись Джо Гомес, Джеймс Милнер и Мохамед Салах, заменив Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Начало матча было отмечено несколькими полумоментами на обоих концах поля, а первое же попадание в створ оказалось результативным. На 21-й минуте гости организовали контратаку, а полученная в процессе травма Виргила Ван Дейка позволила Дрису Мертенсу свободно ворваться в штрафную по правому краю и сильно пробить в дальний угол — 0:1.
После оказания медицинской помощи Ван Дейк смог вернуться в игру, а вот Фабиньо несколькими минутами ранее был вынужден уйти с поля "Энфилда".
В остатке тайма "Ливерпуль" не подвергал своего соперника особому давлению. "Наполи", конечно, много оборонялся, но делал это абсолютно спокойно. Лишь перед самым перерывом Милнер вырвался на ударную позицию, но с острого угла не смог пробить голкипера.
После перерыва "красные" стали возвращаться к жизни, особенно после выхода на замену Окслейд-Чемберлена. Появились удары и скорость, и теперь уже защитники "Наполи" были вынуждены серьезно напрягаться.
Ответный гол назревал и на 65-й минуте случился. Это Деян Ловрен опередил малыша Мертенса и головой замкнул подачу Милнера с углового — 1:1.
"Ливерпулю" было мало ничьей, поэтому хозяева продолжили ходить вперед большими силами, однако "Наполи" кое-как отбивался, а ближе к концу матча игра стала затухать — гости выстояли.
"Ливерпуль" не смог победить дома, и теперь для "красных" все решится во время выезда в Австрию к "Ред Булл" через две недели. Там подопечным Юргена Клоппа хватит и ничьей.
"Ливерпуль" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 1:1 (0:1)
Голы: Ловрен 65 — Мертенс 21.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес (Окслейд-Чемберлен 57), Ловрен, Ван Дейк, Робертсон, Милнер (Александер-Арнольд 78), Фабиньо (Вейналдум 19), Хендерсон, Салах, Фирмино, Мане.
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Максимович, Манолас, Руй, Руис, Аллан, Зелински (Юнес 85), Лосано (Льоренте 72), Мертенс (Элмас 81).
Предупреждения: Робертсон — Кулибали, Аллан.
28.11.2019 00:55
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Последние комментарии:
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
(ответить)
Зае6ись что фабиньо сломался, теперь от прихрамывает Ван Дик, желтозубый бомж до последнего будет его ставить в основе, так что скоро он окончательно доломается, ждём новых травм лузерпуков)
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Если не обыгрывать в прямом противостоянии Лейпциг - то в чем смысл играть дальше?
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Хочешь играть в футбол, а не мучаться на поле - беги из Юнайтед
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3-й год подряд все откладывается на последний тур, пора уже привыкнуть, но в принципе ситуация неплохая, да и команда хороша, но очевидно и близко не на пике, так что нужно прибавлять и исключить эти случайности с пропущенными голами и можно спокойно погружаться в пучину бесконечных декабрьских игр.
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Ничёсе там Лукаку разошёлся: гол+2гп. Причём вторая гп вообще топовая.
(ответить)
Пиздец Лукаку топарь, оказывается. Стоило только свалить из сульшеровской помойки
(ответить)
Че за наезды на Ловрена и Гомеза? Оба провелиблестящий матч, Гомез вообще центральный защитник, но Клопп ставит егоина право.
Милнер сдал, походу это его последний сезон.
(ответить)
Его Величество Ливерпуль просто невероятен. Одно удовольствие смотреть как прижимают соперника к своей штрафной,ю одинаково всех.
Ребята никогда не сдаются, проигрывать они не хотят, ментально конечно сейчас никто с ними не справится.
Поставьте туда сборную мира, они их все равно прижмут и будут насиловать.
Клопп мегатоп, спасибо за все
(ответить)
показательно, как в конце матча кулебяка на изи оттер ван дэйки и выиграл мяч, не прилагаю усилий
а то ван дэйк уже видать подумал он один так может
а тут типуля ваще не заметил этого шланга на дэйке
(ответить)
А пенсам, как всегда, интереснее расклад в группе Ливерпуля, чем в своей. Может, им перекраситься пора?
(ответить)
Пенсы смотрят матчи лфц, когда я даже не знаю кто у них в группе. Я вообще до сегодняшнего дня думал что они в ЛЕ. Занятно.
По матчу - думаю все в очередной раз убедились что гомез не футболист, это просто сако латиноямайского разлива, просто пиздец. Мы дожили до тех дней когда ушли лукасы и прочие миньоле, теперь осталось дожить когда уйдут гомез и ловрен
(ответить)
какие же о6ъе6осы эти скаузеры. нынешний Наполи не обыграть, тьфу
(ответить)
Портопуки отскочили.
Мане - дельфин
Онлизеромразь - бомжара
Макакики - горная барашка
(ответить)
Блин, не видеть бы этих макаронников больше в одной группе. Пздц сложные они.
PS Отдельно некоторым долбоёбам: щас бы сравнивать Ван Дейка, который весь матч маялся от безделья, и нигера, пашущего полтора часа в своей штрафной, как на плантациях. Кто на кого ссыт в этом случае - большой вопрос.
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бля, жаль генк терпилы, так бы круто было отцепить этот говнофутбол итальянский от плова, пусть во второсортных турнирах наполи упражняется в автобусе.
1 удар по воротам, он же гол, да еще после явнейшего нарушения, больше вообще нихуя не создали, да и не пытались.
окс оживил игру здорово, пора его чаще выпускать, жаль не додавили.
фабиньо здоровья.
судья низшей квалификации, отвратное судейство и поведение.
клопп топ
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С прошлой осени ЛФК и Наполи встретились в ЛЧ уже в четвертый раз и снова провели очень упорный и тяжелый матч. В первом тайме Анчелотти попросту тактически переиграл Клоппа, а включать скорости красные вообще начали только во втором. Вейналдум достойно заменил после травмы Фабиньо. Гомес и Салах провалили матч. Робертсон и Мане могли бы быть и поактивнее. Милнер, Окс и Фирмино временами выглядели неплохо.
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Да выиграет Ливерпуль и выйдет с 1 места - как пить дать...
Видна разница в классе с Наполи: небо и земля.
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ДРОШЭЛСЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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Славия-Интер охуенный матч!
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