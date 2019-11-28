Лукас Моура благодарен Моуриньо за возвращение на фланг

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура поблагодарил главного тренера Жозе Моуриньо, который вернул его на излюбленную позицию на фланге.

В этом сезоне Маурисио Почеттино, предшественник Моуриньо, пытался использовать Моуру в качестве нападающего. Лукас был рад получать игровую практику, но не чувствовал, что может показывать свой лучший футбол на этой позиции.



После прихода Моуриньо 27-летний бразилец вернулся на фланг и выглядит великолепно, во вторник вечером отметившись результативной передачей против "Олимпиакоса". Лукас счастлив, что Жозе вернул ему уверенность в себе.



"Я рад, что нравлюсь ему – он сам говорил об этом. Для меня важно ощущать эту веру тренера, и я надеюсь помогать ему, помогать команде".



"Я всегда стараюсь изо всех сил, и я благодарен ему за предоставленную возможность. Думаю, каждый знает его. Мне не нужно о нем говорить, потому что он победитель, чемпион. Он выиграл много трофеев, и я уверен, он многое даст нам, нашей команде и нашему клубу.



"Каждый игрок хочет играть, независимо от позиции. Но каждый знает, что я не 9-й номер. Это не лучшая моя позиция".



"Когда Почеттино ставил меня в нападение, я всегда старался изо всех сил, потому что для меня важнее всего играть, однако у каждого тренера свое мнение, свое мышление".



"Теперь я очень хорошо себя чувствую на фланге. Я всегда играл на этой позиции, мне здесь хорошо, и я счастлив", — цитирует Моуру Sky Sports.