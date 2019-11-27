Вудворд подтвердил, что заблокировал некоторые трансферы Моуриньо

Жозе Моуриньо и Эд Вудворд Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд рассказал, что он заблокировал один-два трансфера, на которых настаивал предыдущий главный тренер Жозе Моуриньо.

Разочарование трансферной политикой клуба стало одной из причин, повлекших увольнение Моуриньо из "Юнайтед" в декабре 2018 после двух с половиной лет работы.

В интервью United We Stand Вудворд подтвердил, что у них с Моуриньо действительно возникали разногласия. Эд больше доверял скаутскому департаменту клуба, нежели чутью Жозе.

"Это правда, что у нас — между главным тренером и скаутским департаментом — были разные мнения по одному-двум игрокам".

"Иногда именно я оказывался тем, кто должен был сказать решительное "нет", а это непросто".

"Мы естественным образом стремимся поддерживать главного тренера во всех аспектах, однако мы также должны слушать экспертов по комплектации состава", — сообщил Вудворд.


Метки Вудворд, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 23:00

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  1. brown-ale 27.11.2019 23:38 # brown-ale
    И правильно сделал. Нужно было оставить деньги на Фреда и продление контракта с восходящей звездой Лингардом.

    (ответить)

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