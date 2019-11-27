"Челси" и "Валенсия" зрелищно сыграли вничью

"Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов, разыграв захватывающую ничью с "Валенсией" на выезде — 2:2.

Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" появились Андреас Кристенсен и Рис Джеймс, заменив Фикайо Томори и Эмерсона Палмери. Сесар Аспиликуэта перешел с правого фланга обороны на левый.



"Челси" очень прилично начал матч и практически лишил соперника мяча, но ограничился лишь упущенным Виллианом моментом.



На 19-й минуте "Валенсия" ответила — Родриго как на блюдечке выложил мяч для Макси Гомеса, но тот не смог замкнуть прострел партнера в убойной позиции, махнув ногой мимо снаряда.



К тому времени хозяева уже выравняли игру, а около получасовой отметки создали еще один отличный момент, но Гомес снова простил "синих", не сумев пробить Кепу Аррисабалагу с пяти метров.



На 38-й минуте пришел черед для гостей создавать угрозу. Тэмми Абрахэм в касание направлял мяч в дальний верхний угол, но Яспер Силлессен среагировал.



Этот обмен моментами все-таки привел к голу. На 40-й минуте Карлос Солер пробил ногой из центра штрафной после заброса партнера с правого фланга — 1:0.



"Синие" не стали унывать, а пошли вперед и отыгрались уже спустя минуту. Матео Ковачич свободно принял отбитый за пределы штрафной мяч, подработал его и нанес удар — 1:1.



Концовка тайма осталась за "Челси", а Ковачич еще раз наносил удар, однако на сей раз Силлессен справился. Кроме того, травму получил Абрахэм, вынужденно завершив игру.



Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового и скидки Курта Зума. После длительного разбирательства VAR одобрила гол — 1:2.



Почти сразу же счет едва вновь не стал равным — Кепа опрометчиво вышел за пределы своей штрафной площади, но Родриго этим подарком не воспользовался, направив мяч выше.



На 63-й минуте в ворота "синих" был назначен пенальти за неоднозначный фол Жоржиньо, но Кепа парировал удар Дани Порехо с 11-метровой отметки.



"Валенсия" не опустила руки, а продолжила атаковать. В то же время "Челси" стал садиться все глубже и на 82-й минуте пропустил. Даниэль Васс, выполняя подачу с правого фланга, смог забросить мяч в ворота с касанием дальней штанги — 2:2.



В концовке обе команды были довольно осторожны, опасаясь упустить ничью. Единственный 100-процентный момент имел Родиго, не сумев с пары метров замкнуть прострел с фланга на исходе компенсированного времени.



Не сумев удержать победу, "Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов на матч заключительного тура группового этапа против "Лилля". В целом "синие" могут быть довольны, что набрали очко на выезде, несмотря на нелепый последний гол.



"Валенсия" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Солер 40, Васс 82 — Ковачич 41, Пулишич 50.



"Валенсия": Силлессен, Коста (Гамейро 67), Паулиста, Гарай, Гайя, Торрес (Кокелен 74), Парехо, Васс, Солер (Ли 78), Родриго, Гомес.



"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Эмерсон 72), Канте, Ковачич, Виллиан (Маунт 80), Абрахэм (Батшуайи 45), Пулишич.



Предупреждения: Гарай, Васс, Паулиста — Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага.