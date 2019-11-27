"Челси" и "Валенсия" зрелищно сыграли вничью
"Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов, разыграв захватывающую ничью с "Валенсией" на выезде — 2:2.
Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" появились Андреас Кристенсен и Рис Джеймс, заменив Фикайо Томори и Эмерсона Палмери. Сесар Аспиликуэта перешел с правого фланга обороны на левый.
"Челси" очень прилично начал матч и практически лишил соперника мяча, но ограничился лишь упущенным Виллианом моментом.
На 19-й минуте "Валенсия" ответила — Родриго как на блюдечке выложил мяч для Макси Гомеса, но тот не смог замкнуть прострел партнера в убойной позиции, махнув ногой мимо снаряда.
К тому времени хозяева уже выравняли игру, а около получасовой отметки создали еще один отличный момент, но Гомес снова простил "синих", не сумев пробить Кепу Аррисабалагу с пяти метров.
На 38-й минуте пришел черед для гостей создавать угрозу. Тэмми Абрахэм в касание направлял мяч в дальний верхний угол, но Яспер Силлессен среагировал.
Этот обмен моментами все-таки привел к голу. На 40-й минуте Карлос Солер пробил ногой из центра штрафной после заброса партнера с правого фланга — 1:0.
"Синие" не стали унывать, а пошли вперед и отыгрались уже спустя минуту. Матео Ковачич свободно принял отбитый за пределы штрафной мяч, подработал его и нанес удар — 1:1.
Концовка тайма осталась за "Челси", а Ковачич еще раз наносил удар, однако на сей раз Силлессен справился. Кроме того, травму получил Абрахэм, вынужденно завершив игру.
Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового и скидки Курта Зума. После длительного разбирательства VAR одобрила гол — 1:2.
Почти сразу же счет едва вновь не стал равным — Кепа опрометчиво вышел за пределы своей штрафной площади, но Родриго этим подарком не воспользовался, направив мяч выше.
На 63-й минуте в ворота "синих" был назначен пенальти за неоднозначный фол Жоржиньо, но Кепа парировал удар Дани Порехо с 11-метровой отметки.
"Валенсия" не опустила руки, а продолжила атаковать. В то же время "Челси" стал садиться все глубже и на 82-й минуте пропустил. Даниэль Васс, выполняя подачу с правого фланга, смог забросить мяч в ворота с касанием дальней штанги — 2:2.
В концовке обе команды были довольно осторожны, опасаясь упустить ничью. Единственный 100-процентный момент имел Родиго, не сумев с пары метров замкнуть прострел с фланга на исходе компенсированного времени.
Не сумев удержать победу, "Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов на матч заключительного тура группового этапа против "Лилля". В целом "синие" могут быть довольны, что набрали очко на выезде, несмотря на нелепый последний гол.
"Валенсия" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Солер 40, Васс 82 — Ковачич 41, Пулишич 50.
"Валенсия": Силлессен, Коста (Гамейро 67), Паулиста, Гарай, Гайя, Торрес (Кокелен 74), Парехо, Васс, Солер (Ли 78), Родриго, Гомес.
"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Эмерсон 72), Канте, Ковачич, Виллиан (Маунт 80), Абрахэм (Батшуайи 45), Пулишич.
Предупреждения: Гарай, Васс, Паулиста — Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага.
27.11.2019 22:55
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Последние комментарии:
Епать Гомез грузный.
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Че за чмо этот судья!
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90 минута гол с пенальти после нырка Мане
93 минута автогол Кулибали после неудачного удара мимо ворот от Ловрена
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что с Фабиньо то уебаны?
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Забавно, вчера эти зеропукки вовсю кричали "Калали!", а сегодня сами обкалалились, походу
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сосите твари активнее
возможно Ливерпуль и вытащит ничейку
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РАЗ ДВА ТРИ ЛИВЕРКА СОСИ
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зеропукам нужна онли победа
иначе зальцбург их оттрахает дома и пойдут зеропуки покорят ле. Как раз турнир по их реальному уровню игры, без "английского вара"
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Так чтобы придумать на последних минутах???
автоголы были, пенки были, корявые голы были.... Что же остается... Гол с оффсайда пожалуй
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Кстати вопрос я лично заметил что Кулибали еще в прошлой ЛЧ хорошо держал ЛФК, тоесть в АПЛ мог прижиться. Так какого хуя мы за 5 лет потратили денег на два кулибали на даунов вроде: Линды, Байи, Магваера?? Типо я пусть лошара по телеку могу это понять , а ебантяи с кучей статы и прочей лабудой выбрали Магваера??
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Ехехехехехехехех кто подпалил онли--зеропука?!
Братишка ты жив?!
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отвык уже от этих даунов комментаторов с матч тв, окков этом плане решает, плюс интершум еще добавили, что лучше вдвойне
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Ковачич=Модрич
усыпите этого наркомана (((
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бля лол, если зеропуки играют с наполи в ничью а потом сосалити делают зальсбургу - то зеропуки идут покорят свою любимую лигу европы, ехехе
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Напомните мне когда в последний раз Ливерпуль проигрывал на Энфилде?
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Ниче. Если не выйдут, зато обоссут Почтилси в ЛЕ, ехехехехехехех.
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Клинсман возглавил Герту, трепещщиитеееее
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2020 год на носу, а портовые шаболды смотрят ЛЧ на арабских сопках.
Просто онлизерокеш, Фуу, мразота
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Ниче, щас раскроим эту глухую оборону макаронников во втором тайме!
Только надо Трентда выпускать!
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Бля без Фабиньо жопа . Нет баланса в середине
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