"Челси" и "Валенсия" зрелищно сыграли вничью

Кристиан Пулишич "Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов, разыграв захватывающую ничью с "Валенсией" на выезде — 2:2.

Относительно поражения 2:1 от "Манчестер Сити" в стартовом составе "синих" появились Андреас Кристенсен и Рис Джеймс, заменив Фикайо Томори и Эмерсона Палмери. Сесар Аспиликуэта перешел с правого фланга обороны на левый.

"Челси" очень прилично начал матч и практически лишил соперника мяча, но ограничился лишь упущенным Виллианом моментом.

На 19-й минуте "Валенсия" ответила — Родриго как на блюдечке выложил мяч для Макси Гомеса, но тот не смог замкнуть прострел партнера в убойной позиции, махнув ногой мимо снаряда.

К тому времени хозяева уже выравняли игру, а около получасовой отметки создали еще один отличный момент, но Гомес снова простил "синих", не сумев пробить Кепу Аррисабалагу с пяти метров.

На 38-й минуте пришел черед для гостей создавать угрозу. Тэмми Абрахэм в касание направлял мяч в дальний верхний угол, но Яспер Силлессен среагировал.

Этот обмен моментами все-таки привел к голу. На 40-й минуте Карлос Солер пробил ногой из центра штрафной после заброса партнера с правого фланга — 1:0.

"Синие" не стали унывать, а пошли вперед и отыгрались уже спустя минуту. Матео Ковачич свободно принял отбитый за пределы штрафной мяч, подработал его и нанес удар — 1:1.

Концовка тайма осталась за "Челси", а Ковачич еще раз наносил удар, однако на сей раз Силлессен справился. Кроме того, травму получил Абрахэм, вынужденно завершив игру.

Второй тайм начался с того, что Кристиан Пулишич протолкнул мяч в ворота с близкого расстояния после подачи углового и скидки Курта Зума. После длительного разбирательства VAR одобрила гол — 1:2.

Почти сразу же счет едва вновь не стал равным — Кепа опрометчиво вышел за пределы своей штрафной площади, но Родриго этим подарком не воспользовался, направив мяч выше.

На 63-й минуте в ворота "синих" был назначен пенальти за неоднозначный фол Жоржиньо, но Кепа парировал удар Дани Порехо с 11-метровой отметки.

"Валенсия" не опустила руки, а продолжила атаковать. В то же время "Челси" стал садиться все глубже и на 82-й минуте пропустил. Даниэль Васс, выполняя подачу с правого фланга, смог забросить мяч в ворота с касанием дальней штанги — 2:2.

В концовке обе команды были довольно осторожны, опасаясь упустить ничью. Единственный 100-процентный момент имел Родиго, не сумев с пары метров замкнуть прострел с фланга на исходе компенсированного времени.

Не сумев удержать победу, "Челси" отложил вопрос о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов на матч заключительного тура группового этапа против "Лилля". В целом "синие" могут быть довольны, что набрали очко на выезде, несмотря на нелепый последний гол.

"Валенсия" (Испания) — "Челси" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Солер 40, Васс 82 — Ковачич 41, Пулишич 50.

"Валенсия": Силлессен, Коста (Гамейро 67), Паулиста, Гарай, Гайя, Торрес (Кокелен 74), Парехо, Васс, Солер (Ли 78), Родриго, Гомес.

"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Эмерсон 72), Канте, Ковачич, Виллиан (Маунт 80), Абрахэм (Батшуайи 45), Пулишич.

Предупреждения: Гарай, Васс, Паулиста — Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага.


Метки Валенсия, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 22:55

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 28.11.2019 00:10 # slash-lfc
    Епать Гомез грузный.

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  2. taarnold 28.11.2019 00:08 # taarnold
    Че за чмо этот судья!

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  3. chronicle 28.11.2019 00:07 # chronicle
    90 минута гол с пенальти после нырка Мане
    93 минута автогол Кулибали после неудачного удара мимо ворот от Ловрена

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  4. only--liverpool 28.11.2019 00:05 # only--liverpool
    что с Фабиньо то уебаны?

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  5. ry-l 28.11.2019 00:04 # ry-l
    Забавно, вчера эти зеропукки вовсю кричали "Калали!", а сегодня сами обкалалились, походу

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  6. only--liverpool 28.11.2019 00:04 # only--liverpool
    сосите твари активнее
    возможно Ливерпуль и вытащит ничейку

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  7. dom1no 28.11.2019 00:04 # dom1no
    РАЗ ДВА ТРИ ЛИВЕРКА СОСИ

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  8. thegodfather 28.11.2019 00:02 # thegodfather
    зеропукам нужна онли победа
    иначе зальцбург их оттрахает дома и пойдут зеропуки покорят ле. Как раз турнир по их реальному уровню игры, без "английского вара"

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  9. naby-keita 28.11.2019 00:02 # naby-keita
    Так чтобы придумать на последних минутах???
    автоголы были, пенки были, корявые голы были.... Что же остается... Гол с оффсайда пожалуй

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  10. rj1992 28.11.2019 00:01 # rj1992
    Кстати вопрос я лично заметил что Кулибали еще в прошлой ЛЧ хорошо держал ЛФК, тоесть в АПЛ мог прижиться. Так какого хуя мы за 5 лет потратили денег на два кулибали на даунов вроде: Линды, Байи, Магваера?? Типо я пусть лошара по телеку могу это понять , а ебантяи с кучей статы и прочей лабудой выбрали Магваера??

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  11. anabanana94 28.11.2019 00:01 # anabanana94
    Ехехехехехехехех кто подпалил онли--зеропука?!
    Братишка ты жив?!

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  12. liverfun 28.11.2019 00:01 # liverfun
    отвык уже от этих даунов комментаторов с матч тв, окков этом плане решает, плюс интершум еще добавили, что лучше вдвойне

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  13. liverpo0ol 28.11.2019 00:00 # liverpo0ol
    Ковачич=Модрич

    усыпите этого наркомана (((

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  14. thegodfather 27.11.2019 23:59 # thegodfather
    бля лол, если зеропуки играют с наполи в ничью а потом сосалити делают зальсбургу - то зеропуки идут покорят свою любимую лигу европы, ехехе

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  15. naby-keita 27.11.2019 23:59 # naby-keita
    Напомните мне когда в последний раз Ливерпуль проигрывал на Энфилде?

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  16. slash-lfc 27.11.2019 23:59 # slash-lfc
    Ниче. Если не выйдут, зато обоссут Почтилси в ЛЕ, ехехехехехехех.

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  17. liverpo0ol 27.11.2019 23:58 # liverpo0ol
    Клинсман возглавил Герту, трепещщиитеееее

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  18. sellman 27.11.2019 23:58 # sellman
    2020 год на носу, а портовые шаболды смотрят ЛЧ на арабских сопках.

    Просто онлизерокеш, Фуу, мразота

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  19. taarnold 27.11.2019 23:57 # taarnold
    Ниче, щас раскроим эту глухую оборону макаронников во втором тайме!
    Только надо Трентда выпускать!

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  20. lennon97 27.11.2019 23:56 # lennon97
    Бля без Фабиньо жопа . Нет баланса в середине

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