Левому защитнику "Тоттенхэма" Бену Дэвису может потребоваться операция на травмированной лодыжке.

На свой дебютный матч у руля "шпор" Жозе Моуриньо доверил место на левом фланге обороны именно Дэвису, однако за 15 минут до конца Бен был вынужден покинуть поле Лондонского стадиона с травмой.



Дэвис не смог принять участие в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" накануне вечером — последние дни Бен наблюдался у докторов, которые подтвердили повреждение связок левой лодыжки.



Как гласит официальное заявление "Тоттенхэма", Дэвис останется под присмотром медиков, пока решается вопрос об операции.



В любом случае у 26-летнего игрока сборной Уэльса впереди "продолжительный период реабилитации", и в этот период Моуриньо придется доверять Данни Роузу.