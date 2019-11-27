Бену Дэвису может потребоваться операция
Левому защитнику "Тоттенхэма" Бену Дэвису может потребоваться операция на травмированной лодыжке.
На свой дебютный матч у руля "шпор" Жозе Моуриньо доверил место на левом фланге обороны именно Дэвису, однако за 15 минут до конца Бен был вынужден покинуть поле Лондонского стадиона с травмой.
Дэвис не смог принять участие в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" накануне вечером — последние дни Бен наблюдался у докторов, которые подтвердили повреждение связок левой лодыжки.
Как гласит официальное заявление "Тоттенхэма", Дэвис останется под присмотром медиков, пока решается вопрос об операции.
В любом случае у 26-летнего игрока сборной Уэльса впереди "продолжительный период реабилитации", и в этот период Моуриньо придется доверять Данни Роузу.
27.11.2019 22:00
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