"Юнайтед" передумал покупать левого защитника

Из-за стремительного прогресса Брандона Уильямса "Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов по приобретению левого защитника.

Воспользовавшись проблемами со здоровьем Люка Шоу, который не выходит на поле с 24 августа, и преклонным по футбольным меркам возрастом Эшли Янга, 19-летний Уильямс ворвался в планы главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера в этом сезоне.



В минувшее воскресенье против "Шеффилд Юнайтед" Брандон не только провел на поле все 90 минут, но и отметился своим дебютным голом за клуб с "Олд Траффорд".



Как сообщает Manchester Evening News, в этой ситуации Сульшер понял, что ему не нужен другой левый защитник. Некоторое время "Юнайтед" следил за Беном Чилуэллом из "Лестера", но теперь на "Олд Траффорд" решили, что не будут приглашать новичка на эту позицию.



The Telegraph и вовсе утверждает, что теперь карьера Шоу может оказаться под угрозой. 24-летний англичанин должен появиться с первых минут на матч Лиги Европы против "Астаны" в четверг, но ему предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть доверие Сульшера.