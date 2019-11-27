Чаглар Сеюнджю не собирается в "Арсенал"

Агент защитника "Лестера" Чаглара Сеюнджю заявил, что его клиент не заинтересован в переходе в "Арсенал".

Сеюнджю блестяще заменил проданного минувшим летом в "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, и благодаря Чаглару "лисы" могут похвастать лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги.



"Арсеналу" о такой обороне остается только мечтать. "Канониры" являются единственной командой в верхней половине таблицы с отрицательной разницей мячей и уступают "Лестеру" уже 11 очков.



Недавно в прессе появились слухи, что "Арсенал" может в январе сделать предложение по Сеюнджю, однако 23-летний турок готов проигнорировать интерес лондонского клуба.



"Конечно, трансферные спекуляции насчет него — это совершенно нормально, учитывая его игру за "Лестер" в этом сезоне".



"Однако нас это не интересует. И "Лестер", и сам Чаглар планируют продолжить сотрудничество друг с другом. Он сосредоточен лишь на остатке сезона", — сообщил агент Мустафа Догру радиостанции Radyospor.