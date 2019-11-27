Эмери сосредоточен на матче с "Айнтрахтом"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отказался спекулировать насчет своего будущего.

В последние дни английская пресса твердит, что Эмери обречен, и его увольнение — это лишь вопрос времени, потому что ни болельщики, ни игроки уже не верят Унаи.

Однако на своей пресс-конференции в среду испанский специалист заверил, что все его мысли заняты исключительно матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".

"Я сосредоточен только на сегодня и завтра, а также на том, чтобы применить все те вещи, над которыми мы работали на тренировочной базе".

"Мы знаем, что наши болельщики расстроены ничьей против "Саутгемптона", но у нас есть прекрасная возможность восстановить отношения со своими болельщиками".

"Мы мечтаем о том, чтобы завтра каждый болельщик помог команде, мы нуждаемся с них", — цитирует Эмери BBC.


Метки Айнтрахт, Арсенал, Лига Чемпионов, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 19:25

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