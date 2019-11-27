Абрахэм: "Ворую идеи у лучших нападающих Лиги Чемпионов"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм признался, что он "ворует идеи" у других форвардов, изучая их игру благодаря YouTube.

Ранее в этом сезоне Абрахэм говорил, что многому учится у своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, однако у 22-летнего англичанина есть и другой источник знаний.



По словам Тэмми, он пытается заимствовать лучшее из игры нападающих топ-уровня, блистающих в Лиге Чемпионов.



"Думаю, выступление в Лиге Чемпионов тебя ко многому обязывает. Что касается меня, то в свое свободное время я иду на Youtube и смотрю всех лучших нападающих мира, которые здесь играют. Я ворую их идеи и добавляю это к своей игре".



"Я смотрю видео со столь многими игроками, включая Харри Кейна, Агуэро, Фирмино, которые выступают в Премьер-Лиге. А также Левандовски и всех нападающих, которые блистали в Лиге Чемпионов прежде", — цитирует Абрахэма Daily Mirror.