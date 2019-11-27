Абрахэм: "Ворую идеи у лучших нападающих Лиги Чемпионов"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм признался, что он "ворует идеи" у других форвардов, изучая их игру благодаря YouTube.

Ранее в этом сезоне Абрахэм говорил, что многому учится у своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда, однако у 22-летнего англичанина есть и другой источник знаний.

По словам Тэмми, он пытается заимствовать лучшее из игры нападающих топ-уровня, блистающих в Лиге Чемпионов.

"Думаю, выступление в Лиге Чемпионов тебя ко многому обязывает. Что касается меня, то в свое свободное время я иду на Youtube и смотрю всех лучших нападающих мира, которые здесь играют. Я ворую их идеи и добавляю это к своей игре".

"Я смотрю видео со столь многими игроками, включая Харри Кейна, Агуэро, Фирмино, которые выступают в Премьер-Лиге. А также Левандовски и всех нападающих, которые блистали в Лиге Чемпионов прежде", — цитирует Абрахэма Daily Mirror.


Метки Абрахэм, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 18:00

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  1. lfcynwa 27.11.2019 18:48 # lfcynwa
    АУЭ жизнь пенсАм

    но с таким отношением к делу далеко пойдет

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  2. kagawa 27.11.2019 18:05 # kagawa
    А парнишка то умён.

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  3. ry-l 27.11.2019 18:02 # ry-l
    Верю в него. Через год его уже будет бояться вся Европа

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