Уэйн Руни дебютирует как тренер в субботу
В ближайшую субботу состоится тренерский дебют Уэйна Руни, который займет место рядом с наставником "Дерби" Филлипом Коку у бровки.
Напомним, Руни заключил с "баранами" 18-месячный контракт как играющий тренер. Но если сыграть за клуб с "Прайд Парк" Уэйн сможет только в январе, то начать тренерскую карьеру он может без промедления.
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии лишь недавно вернулся из Америки, где он выступал за "Ди Си Юнайтед", и ранее в ноябре приступил к тренировкам с "Дерби".
Познакомившись со своими новыми партнерами по команде, Уэйн готов приступить к исполнению обязанностей помощника Коку. Как сообщает Sky Sports, дебют Руни в тренерской роли назначен на домашний матч Чемпионшипа против КПР в субботу.
Добавим, что в данный момент "Дерби" занимает 13-е место в Чемпионшипе, накануне уступив "Фулхэму" со счетом 3:0.
27.11.2019 17:00
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