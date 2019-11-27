Фелиш опередил Санчо в борьбе за Golden Boy-2019

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо занял второе место в голосовании на Golden Boy 2019 года, уступив награду Жоау Фелишу из "Атлетико".

Фелиш изначально считался фаворитом на награду лучшему игроку Европы не старше 21 года, забив 18 голов в прошлом сезоне за "Бенфику", поэтому победа Жоау не стала сюрпризом.



Таким образом, Фелиш, минувшим летом перебравшийся в Мадрид за 113 миллионов фунтов, пошел по стопам Лионеля Месси, Уэйна Руни и Килиана Мбаппе.



А вот на второе место журнал Tuttosport поставил Санчо, который стал одной из главных звезд прошлого сезона Бундеслиги и пробился в сборную Англии.



В топ-5 также вошли Кай Хаверц из "Байера", Эрлинг Бреут Холанд из "Ред Булл" и прошлогодний обладатель награды Маттейс Де Лигт из "Ювентуса".



Фил Фоден из "Манчестер Сити" расположился на седьмом месте, Мейсон Маунт из "Челси" — на 11-м, Мойзе Кин из "Эвертона" — на 14-м, Маттео Гендузи из "Арсенала" — на 17-м.



