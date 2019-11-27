Фелиш опередил Санчо в борьбе за Golden Boy-2019

Жоау Фелиш Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо занял второе место в голосовании на Golden Boy 2019 года, уступив награду Жоау Фелишу из "Атлетико".

Фелиш изначально считался фаворитом на награду лучшему игроку Европы не старше 21 года, забив 18 голов в прошлом сезоне за "Бенфику", поэтому победа Жоау не стала сюрпризом.

Таким образом, Фелиш, минувшим летом перебравшийся в Мадрид за 113 миллионов фунтов, пошел по стопам Лионеля Месси, Уэйна Руни и Килиана Мбаппе.

А вот на второе место журнал Tuttosport поставил Санчо, который стал одной из главных звезд прошлого сезона Бундеслиги и пробился в сборную Англии.

В топ-5 также вошли Кай Хаверц из "Байера", Эрлинг Бреут Холанд из "Ред Булл" и прошлогодний обладатель награды Маттейс Де Лигт из "Ювентуса".

Фил Фоден из "Манчестер Сити" расположился на седьмом месте, Мейсон Маунт из "Челси" — на 11-м, Мойзе Кин из "Эвертона" — на 14-м, Маттео Гендузи из "Арсенала" — на 17-м.

Golden Boy-2019



Метки Golden Boy, Атлетико, Боруссия, награды, Санчо, Фелиш

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 861

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 27.11.2019 16:36 # naby-keita
    пфф, Санчо больше заслужил

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  2. frisby 27.11.2019 16:03 # frisby
    талант.

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  3. mane 27.11.2019 16:01 # mane
    А Арнольд во взрослой сборной года. У - уровень

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