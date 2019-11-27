"Вест Хэм" задумывается о возвращении Мойеса

Дэвид Мойес может вернуться на тренерский мостик "Вест Хэма", если Мануэль Пеллегрини лишится своей работы в ближайшее время.

Удручающие результаты в последние недели заставляют лондонский клуб задумываться об увольнении Пеллегрини, у которого, по слухам, есть только два матча, чтобы спасти свою работу.



Дефицит доступных специалистов высокого уровня и близость к зоне вылета Премьер-Лиги заставили "молотобойцев" включить Мойеса в свой шорт-лист на замену Пеллегрини, сообщает The Telegraph.



Напомним, в свое время Пеллегрини принял "Вест Хэм" именно из рук Мойеса — возглавив "молотобойцев" в ноябре 2017, Дэвид уверенно решил задачу по выживанию в Премьер-Лиги, но по окончании сезона покинул клуб, не получив нового контракта.



В идеале Мойес хотел бы вернуться другой свой бывший клуб, "Эвертон", однако для боссов и фанатов "ирисок" кандидатура Дэвида не является чересчур популярной.