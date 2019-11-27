Мастер-класс Эмери для студентов был сорван
Встреча Унаи Эмери со студентами Лондонского футбольного университета была отменена после множества негативных комментариев в адрес главного тренера "Арсенала".
В ближайшую пятницу Эмери должен был дать мастер-класс на "Уэмбли" студентам UCFB (University Campus of Football Business). Унаи собирался поделиться своим опытом и рассказать, как он борется с предубеждениями в футболе.
Однако стоило UCFB на прошлой неделе анонсировать эту встречу, как в адрес испанского специалиста посыпались издевательские и оскорбительные комментарии в социальных сетях.
Как сообщает Sky Sports, в сложившейся ситуации боссы университета решили отменить встречу с Эмери. Одновременно учебное заведение предупредило студентов, что подобное поведение может сказаться на их дальнейшей карьере в спорте.
Добавим, что в четверг "Арсенал" проведет матч Лиги Европы против "Айнтрахта". К нему подопечные Эмери подходят с серией из шести поединков без побед.
27.11.2019 14:00
Просмотров: 1307
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кончелыги какие-то. Руководство хотело тренера, который не будет ныть и просить трансферов. Получило. Пусть скажут спасибо, что Эмери с этой овощебазой ещё держится в группе за топ-4, причём повыше МЮ.
(ответить)
Гуд ебенингни ебаные
(ответить)
Да не. Даже до нового года не дотянет. Не выгнали еще потому что замены не нашли. Как только будет решение, так сразу на мороз.
(ответить)
обосале тренеришку
(ответить)
студенты отморозки
по любому половина из них глоры Арсенала
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий