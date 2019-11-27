Мастер-класс Эмери для студентов был сорван

Унаи Эмери Встреча Унаи Эмери со студентами Лондонского футбольного университета была отменена после множества негативных комментариев в адрес главного тренера "Арсенала".

В ближайшую пятницу Эмери должен был дать мастер-класс на "Уэмбли" студентам UCFB (University Campus of Football Business). Унаи собирался поделиться своим опытом и рассказать, как он борется с предубеждениями в футболе.

Однако стоило UCFB на прошлой неделе анонсировать эту встречу, как в адрес испанского специалиста посыпались издевательские и оскорбительные комментарии в социальных сетях.

Как сообщает Sky Sports, в сложившейся ситуации боссы университета решили отменить встречу с Эмери. Одновременно учебное заведение предупредило студентов, что подобное поведение может сказаться на их дальнейшей карьере в спорте.

Добавим, что в четверг "Арсенал" проведет матч Лиги Европы против "Айнтрахта". К нему подопечные Эмери подходят с серией из шести поединков без побед.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 14:00

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  1. sausage 27.11.2019 14:42 # sausage
    Кончелыги какие-то. Руководство хотело тренера, который не будет ныть и просить трансферов. Получило. Пусть скажут спасибо, что Эмери с этой овощебазой ещё держится в группе за топ-4, причём повыше МЮ.

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  2. naby-keita 27.11.2019 14:26 # naby-keita
    Гуд ебенингни ебаные

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  3. ray-black 27.11.2019 14:21 # ray-black
    Да не. Даже до нового года не дотянет. Не выгнали еще потому что замены не нашли. Как только будет решение, так сразу на мороз.

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  4. j-silver 27.11.2019 14:20 # j-silver
    обосале тренеришку

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  5. royal-arsenal 27.11.2019 14:11 # royal-arsenal
    студенты отморозки
    по любому половина из них глоры Арсенала

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