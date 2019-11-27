Мастер-класс Эмери для студентов был сорван

Встреча Унаи Эмери со студентами Лондонского футбольного университета была отменена после множества негативных комментариев в адрес главного тренера "Арсенала".

В ближайшую пятницу Эмери должен был дать мастер-класс на "Уэмбли" студентам UCFB (University Campus of Football Business). Унаи собирался поделиться своим опытом и рассказать, как он борется с предубеждениями в футболе.



Однако стоило UCFB на прошлой неделе анонсировать эту встречу, как в адрес испанского специалиста посыпались издевательские и оскорбительные комментарии в социальных сетях.



Как сообщает Sky Sports, в сложившейся ситуации боссы университета решили отменить встречу с Эмери. Одновременно учебное заведение предупредило студентов, что подобное поведение может сказаться на их дальнейшей карьере в спорте.



Добавим, что в четверг "Арсенал" проведет матч Лиги Европы против "Айнтрахта". К нему подопечные Эмери подходят с серией из шести поединков без побед.