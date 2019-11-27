"Барселона" и "Реал" следят за ситуацией Обамеянга

"Барселона" и "Реал" обратили внимание на нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга, который может быть доступен по сниженной цене следующим летом.

С недавних пор Обамеянг, наколотивший 31 гол в прошлом сезоне и отличившийся уже девять раз в этой кампании, является капитаном "канониров".



Однако передача Пьер-Эмерику капитанской повязки не привела к сдвигу в переговорах о новом контракте. 30-летний габонец хочет выступать в Лиге Чемпионов, которую ему "Арсенал" предложить не в состоянии.



По окончании этого сезона у Обамеянга останется только 12 месяцев по контракту, и "Арсеналу" просто придется продать Пьер-Эмерика, чтобы отбить часть своих затрат на его приобретение, которое в свое время стало рекордным для лондонского клуба.



Как утверждает Daily Star, эта ситуация привлекла внимание "Барселоны" и "Реала". Также к Обамеянгу существует интерес из Китая, однако Пьер-Эмерик хочет остаться в Европе и выступать на топ-уровне.