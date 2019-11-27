"Бавария" провела встречу с агентом Сане

"Бавария" вступила в переговоры с вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане.

Напомним, "Бавария" хотела переманить Сане еще минувшим летом, но была вынуждена отложить этот трансфер, когда в начале августа Лерой получил тяжелейшую травму колена.



Сейчас игрок сборной Германи вступает в заключительную стадию своей реабилитации, а клуб из Мюнхена возобновил свой интерес, в первую очередь надеясь договориться с самим Сане.



Как стало известно Goal и SPOX, недавно чемпионы Бундеслиги провели встречу с агентом 23-летнего немца Джованни Бранчини. Сане является целью номер один "Баварии" на следующее лето.



Отметим, что после окончания этого сезона у Лероя останется только 12 месяцев по контракту с "Сити", и это значительно упрощает и удешевляет задачу "Баварии".