"Бавария" провела встречу с агентом Сане
"Бавария" вступила в переговоры с вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане.
Напомним, "Бавария" хотела переманить Сане еще минувшим летом, но была вынуждена отложить этот трансфер, когда в начале августа Лерой получил тяжелейшую травму колена.
Сейчас игрок сборной Германи вступает в заключительную стадию своей реабилитации, а клуб из Мюнхена возобновил свой интерес, в первую очередь надеясь договориться с самим Сане.
Как стало известно Goal и SPOX, недавно чемпионы Бундеслиги провели встречу с агентом 23-летнего немца Джованни Бранчини. Сане является целью номер один "Баварии" на следующее лето.
Отметим, что после окончания этого сезона у Лероя останется только 12 месяцев по контракту с "Сити", и это значительно упрощает и удешевляет задачу "Баварии".
27.11.2019 12:00
Просмотров: 397
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какая то бесконечная эпопея.
(ответить)
Усиление для Мюниха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий