"Бавария" провела встречу с агентом Сане

Лерой Сане "Бавария" вступила в переговоры с вингером "Манчестер Сити" Лероем Сане.

Напомним, "Бавария" хотела переманить Сане еще минувшим летом, но была вынуждена отложить этот трансфер, когда в начале августа Лерой получил тяжелейшую травму колена.

Сейчас игрок сборной Германи вступает в заключительную стадию своей реабилитации, а клуб из Мюнхена возобновил свой интерес, в первую очередь надеясь договориться с самим Сане.

Как стало известно Goal и SPOX, недавно чемпионы Бундеслиги провели встречу с агентом 23-летнего немца Джованни Бранчини. Сане является целью номер один "Баварии" на следующее лето.

Отметим, что после окончания этого сезона у Лероя останется только 12 месяцев по контракту с "Сити", и это значительно упрощает и удешевляет задачу "Баварии".


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 12:00

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