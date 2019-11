Прогнозы на матчи среды в Лиге Чемпионов

В среду, 27 ноября, в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов сыграют два английских клуба. "Челси" будет гостить в Испании, где постарается взять реванш за домашнее поражение от "Валенсии", а "Ливерпуль" постарается сделать то же самое в домашней встрече с "Наполи". Прогнозы экспертов и предматчевые расклады — в традиционном материале FAPL.ru.





ВАЛЕНСИЯ — ЧЕЛСИ

Среда, 27 ноября, 20:55 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ







Ситуация в Группе Н сложилась таким образом, что матч между "Валенсией" и "Челси" превращается в подобие плей-офф. У "Аякса", "Челси" и "Валенсии" после четырех туров — по семь набранных очков, но испанцы уже не будут играть с аутсайдером группы "Лиллем", а в последнем туре поедут в гости к "Аяксу". Сейчас у испанцев есть преимущество перед "Челси" по личным встречам, и если команды сыграют вничью на "Месталье", то это преимущество останется за счет выигранного матча на "Стэмфорд Бридж", но "Челси" в последнем туре будет встречаться с "Лиллем" на своем поле и имеет все шансы обойти в таблице "летучих мышей". Таким образом, ничья будет тут неплохим результатом для команды Лэмпарда, но она постарается продлить свою победную выездную серию в Лиге Чемпионов.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Валенсия" проиграла всего один из девяти последних домашних матчей во всех турнирах;

- "Челси" выиграл семь из восьми последних выездных матчей во всех турнирах;

- "синие" выиграли оба выездных поединка в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, набрав на выезде в шесть раз больше очков, чем дома.



Прогноз Who Scored: 1:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Челси" — 2.05 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Валенсия" выиграла в первом матче между этими командами со счетом 0:1, но сейчас победа любой из команд выведет ее в плей-офф Лиги Чемпионов. "Валенсия", "Челси" и "Аякс" набрали по семь очков, и "синие" просто не могут позволить себе проиграть, если они хотят выступить в матчах на вылет. С учетом матча с "Лиллем" на "Стэмфорд Бридж" в шестом туре, ничья будет неплохим результатом для "Челси" на "Месталье", и я ожидаю, что команда Лэмпарда вернется из Испании с трудно заработанным очком.



Рекомендация Майкла Оуэна: ничья — 3.55 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



Это очень хорошая игра. "Валенсия" победила "Челси" на "Стэмфорд Бридж", но с тех пор "синие" только прогрессировали, и вы могли это видеть недавно против "Манчестер Сити". Это самая захватывающая команда "Челси", которую я когда-либо видел. Это не тот же уровень, что при Джоне Терри, Дидье Дрогба, Фрэнке Лэмпарде, но наблюдать за ними намного интереснее. "Челси" был выдающимся на протяжении 30 минут на "Этихад" — они были больше похожи на "Сити", чем сами "горожане". Но они остались ни с чем, и это говорит вам кое-что. "Валенсия" не так много забивает, но мало пропускает. Результаты "Челси" с "Аяксом" говорят о том, что команда Лэмпарда готова к такой игре, но я собираюсь поставить против нее. Это будет урок для молодой команды Лэмпарда. Фрэнк использует одних и тех же игроков — особенно в сложных матчах, но травмы могут привести к проблемам.



Прогноз Чарли Николаса: 1:0



ЛИВЕРПУЛЬ — НАПОЛИ

Среда, 27 ноября, 23:00 ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ









"Ливерпуль" проиграл в Неаполе в первом туре группового раунда Лиги Xемпионов, но с тех пор выиграл три раза кряду и даже сумел обойти "Наполи" в таблице Группы Е. Чтобы досрочно оформить путевку в плей-офф Лиги Чемпионов и отправиться в Зальцбург с туристической миссией, "Ливерпулю" нужно побеждать итальянцев, что подопечные Юргена Клоппа и постарается сделать в этом матче. Оставлять открытым турнирный вопрос ко встрече с "Ред Булл" вряд ли уместно, так как австрийская команда непредсказуема и способна на все, что она уже продемонстрировала на "Энфилде".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Ливерпуль" выиграл пять из шести последних матчей в Лиге Чемпионов;

- в трех последних матчах группового раунда Лиги Чемпионов с участием "Ливерпуля" проходила ставка на тотал больше 2.5 голов;

- "Ливерпуль" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчах в Лиге Чемпионов;

- "Наполи" проиграл всего один из 10 последних матчей в Лиге Чемпионов — как раз "Ливерпулю" на "Энфилде" в прошлом сезоне.



Прогноз Who Scored: 3:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 3,5 голов — 2.3 в БК Fonbet



Майкл Оуэн (BetVictor)



"Наполи" не может выиграть уже в шести матчах кряду во всех соревнованиях и в настоящее время занимает седьмое место в Серии А. Действующий обладатель трофея будет искать возможность досрочно выйти в плей-офф и отомстить итальянцам за поражение в первом туре — второе за два последних сезона. В субботу "красным" повезло на "Селхерст Парк", но они отлично сыграли в последнем домашнем матче с "Сити", и я думаю, они получат три очка в поединке, который обещает стать еще одним замечательным событием на "Энфилде".



Рекомендация Майкла Оуэна: Победа "Ливерпуля" и обе забьют — 2.65 в БК Fonbet



Чарли Николас (Sky Sports)



Напряженный матч. Обе команды пройдут в плей-офф, но "Наполи" нечасто проигрывает. Они все еще непредсказуемы в обороне, но в атаке они влиятельны — вне зависимости от того, кто ими руководит. "Ливерпуль" в настоящее время вновь ходит по краю, но делает свое дело. Они рискнут выпустить Салаха или поберегут его для игры с "Брайтоном"? У меня есть чувство, что "Ливерпуль" не покажет тут своего лучшего футбола, а ничья будет нормальным результатом для обеих команд — они будут довольны и вместе пройдут в плей-офф.



Прогноз Чарли Николаса: 1:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru