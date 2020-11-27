Американский инвестор получил долю в "Манчестер Сити"

Этихад Американская компания Silver Lake, инвестирующая в технологический сектор, стала совладельцем "Манчестер Сити".

Как сообщает Manchester Evening News, Silver Lake приобрела 10 процентов акций City Football Group — родительской компании "горожан" и всех их клубов-сателлитов.

Сумма сделки составила 389 миллионов фунтов. Таким образом, City Football Group была оценена в 3.73 млрд. фунтов, что немного меньше рыночной стоимости "Манчестер Юнайтед" (3.8 млрд. фунтов).

При этом шейх Мансур остается крупнейшим акционером City Football Group с долей в 77 процентов. Еще 13 процентами владеет консорциум инвесторов из Китая.

Добавим, что активы Silver Lake оцениваются в 33.48 млрд. фунтов. Компания владеет долями в таких бизнесах, как Alibaba Group, AMC, Motorola Solutions, Tesla, UFC.


Метки City Football Group, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 10:00

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  1. sisyazavr 27.11.2019 10:53 # sisyazavr
    Крутая новость, Сити очень грамотно все делает...

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  2. hammersmith 27.11.2019 10:44 # hammersmith
    изи выкупим эту шарагу

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  3. liverpool1892est 27.11.2019 10:41 # liverpool1892est
    Пойду доширак запарю

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  4. antiterror 27.11.2019 10:32 # antiterror
    Ничего особенного.

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