Американский инвестор получил долю в "Манчестер Сити"

Американская компания Silver Lake, инвестирующая в технологический сектор, стала совладельцем "Манчестер Сити".

Как сообщает Manchester Evening News, Silver Lake приобрела 10 процентов акций City Football Group — родительской компании "горожан" и всех их клубов-сателлитов.



Сумма сделки составила 389 миллионов фунтов. Таким образом, City Football Group была оценена в 3.73 млрд. фунтов, что немного меньше рыночной стоимости "Манчестер Юнайтед" (3.8 млрд. фунтов).



При этом шейх Мансур остается крупнейшим акционером City Football Group с долей в 77 процентов. Еще 13 процентами владеет консорциум инвесторов из Китая.



Добавим, что активы Silver Lake оцениваются в 33.48 млрд. фунтов. Компания владеет долями в таких бизнесах, как Alibaba Group, AMC, Motorola Solutions, Tesla, UFC.