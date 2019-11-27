"Эвертон" может позвать Жорже Жезуша на место Силвы

"Эвертон" задумался о приглашении Жорже Жезуша на место своего главного тренера Марку Силвы.

По всей видимости, Силва останется на своем месте на воскресный матч Премьер-Лиги против "Лестера" — во многом потому, что прямо сейчас у "ирисок" нет устраивающих кандидатур на замену Марку.



Однако поиски таковой замены кипят, утверждает The Telegraph. В данный момент мерсисайдский клуб присматривается к португальцу Жезушу, который в минувший уикенд привел бразильский "Фламенго" к победе в Кубке Либертадорес — южноамериканском аналоге Лиги Чемпионов.



Обыграв в главном матче соревнования "Ривер Плейт", "Фламенго" обеспечил себе участие в клубном Чемпионате Мира и, если не случится сенсаций, встретится там в финале с "Ливерпулем".



Жезуш полон решимости отправиться на мини-турнир, который пройдет в Катаре в декабре, и этот факт может отсрочить его приглашение в "Эвертон" и дать Силве время на исправление ситуации.



65-летний Жезуш возглавил "Фламенго" лишь в июне. Под руководством Жорже бразильская команда выдала серию из 26 матчей без поражений во всех соревнованиях, а завоеванный Кубок Либертадорес стал первым для клуба с 1981 года.



Всю свою предыдущую тренерскую карьеру Жезуш провел на родине в Португалии, если не считать полсезона работы в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В 2013 году "Бенфика" Жорже проиграла "Челси" в финале Лиги Европы.