Гвардиола переключает вниманию на погоню за "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола После выхода в плей-офф Лиги Чемпионов рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что теперь его команда сосредоточится на погоне за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

Во вторник вечером "горожане" сумели сыграть с "Шахтером" только вничью (1:1), однако набранного очка оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе первое место Группы C.

Таким образом, матч заключительного тура группового этапа не имеет принципиального значения для "Сити", а затем Лига Чемпионов возобновится уже в феврале. В этот перерыв Гвардиола попытается приблизиться к "Ливерпулю".

"Седьмой раз подряд выйти в плей-офф Лиги Чемпионов — это многое значит. В феврале будет уже совершенно другое соревнование, и мы посмотрим, в каком состоянии подойдем к тому времени".

"Теперь же, пока не начались кубковые соревнования, настало время сосредоточиться на Премьер-Лиге".

"Это хорошо для английского футбола. "Тоттенхэм" тоже прошел дальше. Пройдут дальше и "Челси" и "Ливерпулем", так что все четыре английских клуба будут в плей-офф. Это хорошо для нас", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 27.11.2019 08:27 # mc-od
    ЦАРИ!!! ))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. chr1s8rown 27.11.2019 08:03 # chr1s8rown
    Шарлатан . Как ж горит у него от лфк

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  3. meshuggah 27.11.2019 08:03 # meshuggah
    песда зеропукам

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