Гвардиола переключает вниманию на погоню за "Ливерпулем"
После выхода в плей-офф Лиги Чемпионов рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил, что теперь его команда сосредоточится на погоне за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.
Во вторник вечером "горожане" сумели сыграть с "Шахтером" только вничью (1:1), однако набранного очка оказалось достаточно, чтобы досрочно гарантировать себе первое место Группы C.
Таким образом, матч заключительного тура группового этапа не имеет принципиального значения для "Сити", а затем Лига Чемпионов возобновится уже в феврале. В этот перерыв Гвардиола попытается приблизиться к "Ливерпулю".
"Седьмой раз подряд выйти в плей-офф Лиги Чемпионов — это многое значит. В феврале будет уже совершенно другое соревнование, и мы посмотрим, в каком состоянии подойдем к тому времени".
"Теперь же, пока не начались кубковые соревнования, настало время сосредоточиться на Премьер-Лиге".
"Это хорошо для английского футбола. "Тоттенхэм" тоже прошел дальше. Пройдут дальше и "Челси" и "Ливерпулем", так что все четыре английских клуба будут в плей-офф. Это хорошо для нас", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
27.11.2019 08:00
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ЦАРИ!!! ))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Шарлатан . Как ж горит у него от лфк
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песда зеропукам
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