"Арсенал" рассматривает Эшпириту Санту на замену Эмери
"Арсенал" рассматривает главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту на замену Унаи Эмери.
После шести матчей подряд без побед с учетом всех соревнований Эмери выглядит обреченным. Кажется, от Унаи отвернулись не только болельщики, но и собственные игроки.
Пресса вовсю спекулирует о специалистах, которые могут заменить Эмери, сватая на тренерский мостик "канониров" Микеля Артету, Маурисио Почеттино, Патрика Виейра, а сейчас Daily Mail предлагает еще одно имя.
По информации издания, "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Эшпириту Санту, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношения со спортивным директором "канониров" Раулем Санллехи.
Нуну великолепно себя проявляет в клубе с "Молинью", выиграв Чемпионшип два года назад, а в прошлом сезоне финишировав с "волками" на седьмом месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе путевку в плей-офф Лиги Европы.
В этом сезоне "волкам" с успехом удается совмещать выступление на внутренней и европейской аренах — подопечные Нуну занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и находятся на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы.
27.11.2019 07:00
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Последние комментарии:
На пикче Шуфутинский
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Кароче если уволят то они попытаются переманит роджерса. Он откажется . Заявляя у него не законченные дела в лестере.
Афк возглавит артета , и он успешно провалится .
А там роджерс после развлечение с лестером в лч, заявляет что хочет новые вызовы. Артету уволят и с сезона 21/22 роджерс будет у руля афк
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5ое место менять на 8, бред
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Крепкому середняку нужен крепкий физрук!
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