"Арсенал" рассматривает Эшпириту Санту на замену Эмери

"Арсенал" рассматривает главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту на замену Унаи Эмери.

После шести матчей подряд без побед с учетом всех соревнований Эмери выглядит обреченным. Кажется, от Унаи отвернулись не только болельщики, но и собственные игроки.



Пресса вовсю спекулирует о специалистах, которые могут заменить Эмери, сватая на тренерский мостик "канониров" Микеля Артету, Маурисио Почеттино, Патрика Виейра, а сейчас Daily Mail предлагает еще одно имя.



По информации издания, "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Эшпириту Санту, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношения со спортивным директором "канониров" Раулем Санллехи.



Нуну великолепно себя проявляет в клубе с "Молинью", выиграв Чемпионшип два года назад, а в прошлом сезоне финишировав с "волками" на седьмом месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе путевку в плей-офф Лиги Европы.



В этом сезоне "волкам" с успехом удается совмещать выступление на внутренней и европейской аренах — подопечные Нуну занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и находятся на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы.