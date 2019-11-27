"Арсенал" рассматривает Эшпириту Санту на замену Эмери

Нуну Эшпириту Санту "Арсенал" рассматривает главного тренера "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту на замену Унаи Эмери.

После шести матчей подряд без побед с учетом всех соревнований Эмери выглядит обреченным. Кажется, от Унаи отвернулись не только болельщики, но и собственные игроки.

Пресса вовсю спекулирует о специалистах, которые могут заменить Эмери, сватая на тренерский мостик "канониров" Микеля Артету, Маурисио Почеттино, Патрика Виейра, а сейчас Daily Mail предлагает еще одно имя.

По информации издания, "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Эшпириту Санту, чей агент Жорже Мендеш состоит в хороших отношения со спортивным директором "канониров" Раулем Санллехи.

Нуну великолепно себя проявляет в клубе с "Молинью", выиграв Чемпионшип два года назад, а в прошлом сезоне финишировав с "волками" на седьмом месте в Премьер-Лиге и обеспечив себе путевку в плей-офф Лиги Европы.

В этом сезоне "волкам" с успехом удается совмещать выступление на внутренней и европейской аренах — подопечные Нуну занимают пятую позицию в Премьер-Лиге и находятся на пороге выхода в плей-офф Лиги Европы.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 07:00

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  1. makaku 27.11.2019 08:08 # makaku
    На пикче Шуфутинский

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  2. chr1s8rown 27.11.2019 07:48 # chr1s8rown
    Кароче если уволят то они попытаются переманит роджерса. Он откажется . Заявляя у него не законченные дела в лестере.
    Афк возглавит артета , и он успешно провалится .
    А там роджерс после развлечение с лестером в лч, заявляет что хочет новые вызовы. Артету уволят и с сезона 21/22 роджерс будет у руля афк

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  3. kler 27.11.2019 07:35 # kler
    5ое место менять на 8, бред

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  4. liverpo0ol 27.11.2019 07:22 # liverpo0ol
    Крепкому середняку нужен крепкий физрук!

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