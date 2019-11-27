Моуриньо извинился перед Дайером за унизительную замену

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо извинился перед Эриком Дайером за унизительную замену английского полузащитника в матче Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

Пропустив два быстрых гола от греческой команды в домашнем матче, Моуриньо уже на 29-й минуте снял с игры Дайера и выпустил Кристиана Эриксена, что помогло "шпорам" совершить камбэк и одержать победу 4:2.



После матча Моуриньо заверил, что убрал Дайера вовсе не из-за плохой игры. Жозе просто решил перестроить свою команду, а еще один опорный полузащитник в лице Эрика был принесен для этого в жертву.



"Самым сложным моментом матча было, не когда они забили первые два гола, а когда я произвел замену в первом тайме".



"Это причинило боль игроку, но также и мне. Это непросто ни для него, ни для меня. Важно, чтобы игрок понимал, и мне повезло, что мой выбор пал на очень умного парня, который понимает, что такое команда, потому что я сделал это для команды. Дело было не в его игре, а в нуждах команды".



"Мы уступали 0:2, и то была очень сложная ситуация. Я чувствовал, что одного позиционного полузащитника будет достаточно. Я думал, нам нужен второй креативный игрок, который сможет играть с Алли в открытом треугольнике, как я это называю, а не в закрытом треугольнике с двумя оттянутыми полузащитниками".



"Я приношу извинения Эрику, но он знает, что я сделал это ради команды, а не для того, чтобы причинить ему боль. Думаю, болельщики это тоже понимают", — цитирует Моуриньо Sky Sports.