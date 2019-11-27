"Сити" выиграл свою группу Лиги Чемпионов, не сумев обыграть "Шахтер"

"Манчестер Сити" не смог удержать победу против "Шахтера", однако ничьей 1:1 оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы C.

Относительно победы 2:1 над "Челси" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поменял половину полевых игроков, вернув в команду Николаса Отаменди, Фернандиньо, Илкая Гюндогана, Бернарду Силву и Габриэля Жезуса.



"Шахтер" сразу же окопался вблизи своей штрафной площади, из-за чего у "Сити" совершенно не было свободного пространства.



А на 14-й минуте гости поймали соперника на контратаке, причем Эдерсону даже пришлось играть за пределами своей штрафной — вернее, Эдерсон пытался сыграть, но махнул ногой мимо мяча и сделал отличный подарок Тете, поразить пустые ворота которому помешал бросившийся в отчаянный подкат Фернандиньо.



Отделавшись испугом, "Сити" только увеличил давление. Появились и удары, но "Шахтер" садился все глубже и смог выстоять до перерыва.



Зато во втором тайме гости пропустили уже на 56-й минуте. Получив передачу в штрафной, Жезус просочился меж двух защитников, а затем отбросил мяч на свободного Илкая Гюндогана, который в два касания поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "горожане" принялись искать второй гол, но на 69-й минуте случилось неожиданное. Гости провели контратаку, в завершении которой едва вышедший на замену Манор Соломон пробил из центра штрафной площади после передачи назад от партнера — 1:1.



Уже на 72-й минуте хозяева едва снова не вышли вперед, но защитник вынес мяч с линии ворот. В остатке матча "Сити" не показал особого рвения, однако набранного очка вкупе с поражением загребского "Динамо" от "Аталанты" оказалось достаточно, чтобы "горожане" обеспечили себе первое место в квартете.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 1:1 (0:0)



Голы: Гюндоган 56 — Соломон 69.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Анхелиньо, Родри (Фоден 76), Гюндоган, Де Брюйне (Давид Сильва 70), Бернарду Силва, Стерлинг, Жезус.



"Шахтер": Пятов, Алан Патрик, Додо, Исмаили, Коноплянка (Соломон 65), Коваленко (Маркос Антонио 81), Кривцов, Матвиенко, Мораес (Сикан 90), Степаненко, Тете.



Предупреждение: Фернандиньо.