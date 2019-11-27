"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря камбэку против "Олимпиакоса"

Уступая в два мяча после 20 минут, "Тоттенхэм" смог одержать победу над "Олимпиакосом" со счетом 4:2 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Жозе Моуриньо отреагировал на победу 2:3 над "Вест Хэмом", вынужденно убрав из стартового состава "шпор" травмированного Бена Дэвиса. Вместо него появился Данни Роуз.



Хозяева откровенно проспали начало матча и пропустили уже на шестой минуте. Юссеф Эль-Араби завладел мячом на фланге при попустительстве Роуза, сместился в центр мимо Харри Уинкса и нанес классный удар с подступов к штрафной — 0:1.



Довольно скоро "шпоры" пришли в себя и принялись оказывать давление, но в обороне не выглядели надежно и на 19-й минуте пропустили еще раз. После подачи углового мяч прошел через гущу игроков до Рубена Семеду, который с метра поразил ворота — 0:2.



Немного поразмыслив, Моуриньо уже на 29-й минуте убрал неповоротливого Эрика Дайера и выпустил Кристиана Эриксена, который определенно добавил игре "Тоттенхэма" подвижности и изобретательности, хотя некоторые изъяны никуда не делись.



"Шпоры" могли пропустить и третий, но вместо этого забили свой гол — "в раздевалку". Это Деле Алли из центра вратарской поразил цель после того, как защитник шокирующим образом не смог прервать прострел Сержа Орье с правого фланга — 1:2.



А уже на 50-й минуте счет стал равным. После быстрой передачи болбоя, которого Моуриньо затем лично отблагодарил, Моура ворвался в штрафную по правому краю и, почти достигнув лицевой, сделал передачу в центр площадки под удар Харри Кейну — 2:2.



Теперь уже "Тоттенхэм" было не остановить, и на 73-й минуте "Олимпиакос" пропустил в третий раз. Затаившись на дальнем краю штрафной, Орье дождался передачи и пробил в касание — 3:2.



А на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн легким касанием головы превратил подачу Эриксена со штрафного в гол — 4:2.



"Тоттенхэм" совершил впечатляющий камбэк и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, однако четыре пропущенных мяча за два матча должны напрячь Моуриньо — оборона команды требует первоочередного внимания Жозе.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 4:2 (1:2)



Голы: Алли 90, Кейн 50, 77, Орье 73 — Эль-Араби 6, Семеду 19.



"Тоттенхэм": Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Дайер (Эриксен 29), Уинкс, Алли (Ндомбеле 83), Моура (Сиссоко 61), Сон, Кейн.



"Олимпиакос": Жосе Са, Эльабделлауи, Мерья, Семеду, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Вальбуэна 74), Понденсе (Раджелович 79), Масурас, Эль-Араби (Герреро 85).



Предупреждения: Алдервейрелд — Семеду, Цимикас, Бухалакис, Поденсе.