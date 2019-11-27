"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов благодаря камбэку против "Олимпиакоса"

Харри Кейн Уступая в два мяча после 20 минут, "Тоттенхэм" смог одержать победу над "Олимпиакосом" со счетом 4:2 и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Жозе Моуриньо отреагировал на победу 2:3 над "Вест Хэмом", вынужденно убрав из стартового состава "шпор" травмированного Бена Дэвиса. Вместо него появился Данни Роуз.

Хозяева откровенно проспали начало матча и пропустили уже на шестой минуте. Юссеф Эль-Араби завладел мячом на фланге при попустительстве Роуза, сместился в центр мимо Харри Уинкса и нанес классный удар с подступов к штрафной — 0:1.

Довольно скоро "шпоры" пришли в себя и принялись оказывать давление, но в обороне не выглядели надежно и на 19-й минуте пропустили еще раз. После подачи углового мяч прошел через гущу игроков до Рубена Семеду, который с метра поразил ворота — 0:2.

Немного поразмыслив, Моуриньо уже на 29-й минуте убрал неповоротливого Эрика Дайера и выпустил Кристиана Эриксена, который определенно добавил игре "Тоттенхэма" подвижности и изобретательности, хотя некоторые изъяны никуда не делись.

"Шпоры" могли пропустить и третий, но вместо этого забили свой гол — "в раздевалку". Это Деле Алли из центра вратарской поразил цель после того, как защитник шокирующим образом не смог прервать прострел Сержа Орье с правого фланга — 1:2.

А уже на 50-й минуте счет стал равным. После быстрой передачи болбоя, которого Моуриньо затем лично отблагодарил, Моура ворвался в штрафную по правому краю и, почти достигнув лицевой, сделал передачу в центр площадки под удар Харри Кейну — 2:2.

Теперь уже "Тоттенхэм" было не остановить, и на 73-й минуте "Олимпиакос" пропустил в третий раз. Затаившись на дальнем краю штрафной, Орье дождался передачи и пробил в касание — 3:2.

А на 77-й минуте все стало окончательно ясно. Кейн легким касанием головы превратил подачу Эриксена со штрафного в гол — 4:2.

"Тоттенхэм" совершил впечатляющий камбэк и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов, однако четыре пропущенных мяча за два матча должны напрячь Моуриньо — оборона команды требует первоочередного внимания Жозе.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Олимпиакос" (Греция) — 4:2 (1:2)

Голы: Алли 90, Кейн 50, 77, Орье 73 — Эль-Араби 6, Семеду 19.

"Тоттенхэм": Орье, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Дайер (Эриксен 29), Уинкс, Алли (Ндомбеле 83), Моура (Сиссоко 61), Сон, Кейн.

"Олимпиакос": Жосе Са, Эльабделлауи, Мерья, Семеду, Цимикас, Гильерме, Камара, Бухалакис (Вальбуэна 74), Понденсе (Раджелович 79), Масурас, Эль-Араби (Герреро 85).

Предупреждения: Алдервейрелд — Семеду, Цимикас, Бухалакис, Поденсе.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Олимпиакос, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 00:50

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Последние комментарии:




  1. ry-l 27.11.2019 01:35 # ry-l
    Показали момент у Мораты...

    Я не могу понять. Почему он не то что в основе, а вообще за матрасников?

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  2. anabanana94 27.11.2019 01:10 # anabanana94
    Как же я счастлив смотреть на заряженный Тоттенхэм, а Кейн во истину лучший нападающий современности, просто лучшие!
    TO DARE IS TO DO! COYS!

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  3. sausage 27.11.2019 01:10 # sausage
    Кстати, Дайер в жуткую деревяшку превратился. Маур вовремя проинтуячил что почём и заменил его. Понятно, что операция, проблемы со здоровьем, но, глядя сейчас на его игру, и не подумаешь, что когда-то был железной основой сборной. Остаётся только посочувствовать ему и пожелать удачи.

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  4. progressive 27.11.2019 01:08 # progressive
    Шороху Муринья наведёт в АПЛ. Главное, чтобы не препался как Олег с серией побед.

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  5. kos9k 27.11.2019 01:07 # kos9k
    прямо сейчас бавария-фаворит лч
    но е6ланы возьмут и назначат пакета

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  6. brown-ale 27.11.2019 01:07 # brown-ale
    Круто Жозе заткнул своих хейтеров.

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  7. kukuruzzo 27.11.2019 01:03 # kukuruzzo
    Жозик в тупзик на вас сходил, буратины

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  8. liverpo0ol 27.11.2019 01:01 # liverpo0ol
    Ну шо ребятки ТТх одной ногой в финале ЛЧ и в 4-ке

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  9. kos9k 27.11.2019 01:01 # kos9k
    ИСТИННЫЕ КОЛЛОЛИ!

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  10. sausage 27.11.2019 00:59 # sausage
    Вот был топовый матч с камбеком. А кто-то смотрел выставочную поебень в Мадриде.

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  11. xoce-moyp 27.11.2019 00:59 # xoce-moyp
    Трепещите сучки, батя вернулся. Кто следующий?

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  12. slash-lfc 27.11.2019 00:58 # slash-lfc
    Че кто там пи3дел на Моура, жуйте пососиновики.

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  13. steveg8 27.11.2019 00:58 # steveg8
    Норм петухи отскочили

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  14. ry-l 27.11.2019 00:57 # ry-l
    Моур в здании, епта

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