Лэмпард поставил под вопрос профессионализм Баркли

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард усомнился в профессионализме своего полузащитника Росса Баркли.

Напомним, во время минувшего международного перерыва Баркли угодил в неприятную историю. Отправленный в Дубай залечивать травму лодыжки игрок посетил местный ночной клуб, где вел себя чересчур вызывающе.



Ранее в этом сезоне Росс также повздорил с таксистом, но если в том случае Лэмпард заступился за подопечного, то на сей раз не стал смягчать углы.



"Это два отдельных случая. Росс знает, что я чувствовал в первом случае. Я поддержал его тогда и поддерживаю сейчас, но он показал, что ему не хватает профессионализма".



"Я не собираюсь быть чересчур строгим, потому что я понимаю: все мои игроки — это человеческие создания, и у них есть свои жизни. Я не собираюсь контролировать каждый момент их жизней. Поэтому я не думаю, что он сделал нечто ужасное".



"Однако у Росса была травма, и он до сих пор лечится, поэтому ему просто нужно сосредоточиться на своем восстановлении и хорошо тренироваться".



"Я определенно не злюсь на кого-либо из своих игроков. Мне нравится Росс, и ему нужно отреагировать на футбольном поле", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.