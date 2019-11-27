Лэмпард поставил под вопрос профессионализм Баркли

Росс Баркли Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард усомнился в профессионализме своего полузащитника Росса Баркли.

Напомним, во время минувшего международного перерыва Баркли угодил в неприятную историю. Отправленный в Дубай залечивать травму лодыжки игрок посетил местный ночной клуб, где вел себя чересчур вызывающе.

Ранее в этом сезоне Росс также повздорил с таксистом, но если в том случае Лэмпард заступился за подопечного, то на сей раз не стал смягчать углы.

"Это два отдельных случая. Росс знает, что я чувствовал в первом случае. Я поддержал его тогда и поддерживаю сейчас, но он показал, что ему не хватает профессионализма".

"Я не собираюсь быть чересчур строгим, потому что я понимаю: все мои игроки — это человеческие создания, и у них есть свои жизни. Я не собираюсь контролировать каждый момент их жизней. Поэтому я не думаю, что он сделал нечто ужасное".

"Однако у Росса была травма, и он до сих пор лечится, поэтому ему просто нужно сосредоточиться на своем восстановлении и хорошо тренироваться".

"Я определенно не злюсь на кого-либо из своих игроков. Мне нравится Росс, и ему нужно отреагировать на футбольном поле", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Баркли, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2019 00:05

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  1. narcot 27.11.2019 00:07 # narcot
    хоть до кого-то дошло. а то у конте он топарик. и безписа тоже

    (ответить)

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