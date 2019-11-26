Мерсон советует "Арсеналу" назначить Почеттино

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал свой бывший клуб отложить в сторону северолондонскую вражду и заменить Унаи Эмери бывшим тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Почеттино был уволен в прошлый вторник, после более чем пяти лет в клубе, уступив свое место на тренерском мостике "шпор" Жозе Моуриньо. Как считает Мерсон, "канонирам" нельзя упускать такую возможность.



"Я знаю, что он тренировал "Тоттенхэм", но для Джорджа Грэма, легенды "Арсенала", это не стало преградой, чтобы возглавить "шпор".



"Нам нужно оставить в прошлом такого рода вещи. Менеджеры такого уровня нечасто бывают доступны, особенно когда вам даже не нужно платить за них".



"Вам не нужно платить за него компенсацию, и если вы собираетесь кого-то назначить, этот кандидат должен быть лучше, чем тот, кто у вас есть. Я думаю, что Эмери все еще останется на какое-то время. У них была возможность избавиться от него перед международным перерывом", — написал Мерсон в своей колонке для Sky Sports.