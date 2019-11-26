В "Арсенале" ждут увольнения Эмери

Унаи Эмери Персонал "Арсенала" ожидает, что Унаи Эмери будет уволен с поста главного тренера.

Напомним, "канониры" не выиграли ни одного из пяти последних матчей в Премьер-Лиге и сейчас находятся уже в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов.

По информации Goal, внутри клуба есть ощущение, что судьба Эмери предопределена. Вопрос не в том, будет Унаи уволен или нет, а в том, когда это произойдет.

Веру в 48-летнего испанского потеряли не только фанаты клуба, но и игроки, однако увольнение случится не раньше матча Лиги Европы против "Айнтрахта" в четверг вечером.

"Все определяют результаты, и в данный момент мы их не обеспечиваем. Есть ощущение, что увольнение Эмери — это вопрос времени".

"Это не так, что клуб находится на коленях или вроде того. Настроение в коллективе по-прежнему довольно хорошее, но все просто ждут новостей", — цитирует свой источник издание.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2019 22:00

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